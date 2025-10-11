Egy vagyonnyi cipőt lopkodott össze egy erre „szakosodott” család

Az esztergomi nyomozók három főt – két férfit és egy nőt – hallgattak ki gyanúsítottként, akik összesen 73 pár cipőt tulajdonítottak el különböző üzletekből – írja beszámolójában a rendőrség.

Az elkövetők szeptember 5-én Veszprémben, 18-án Esztergomban, majd 25-én már Nyíregyházán követtek el a lopásokat. A gyanú szerint megélhetésüket rendszeres bolti fosztogatásokból biztosították. Módszerük minden alkalommal hasonló volt:

közösen tértek be a kiszemelt üzletbe, ahol a nő elterelte az eladók figyelmét, miközben a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd több fordulóban, fizetés nélkül kivitte a lábbeliket.

A feljelentések alapján közel 1,7 millió forint értékű árut loptak el. A nyomozók rövid időn belül beazonosították az ócsai családot, amelynek otthonában tartott házkutatás során további, más vagyon elleni bűncselekményekből származó tárgyakat is találtak.

A három gyanúsítottat üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt az esztergomi rendőrök őrizetbe vették.