Nyitókép: Unsplash

Kirívóan sok kábítószert találtak a rendőrök a lekapcsolt dílernél

Infostart

A férfi napi szinten terítette a különböző anyagokat Veresegyházon és környékén, a lefoglalt mennyiség már a „különösen jelentős” kategóriába esett.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2024. augusztus 28-án összehangolt akció keretében fogták el a 35 éves B. Endrét, aki Veresegyházon és környékén naponta árult kábítószert – írja beszámolójában a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi „zöldségféle” vagy „méter” néven kínálta a drogot, és titkos találkozókon adta át vásárlóinak, akik legtöbbször a környéken lévő benzinkutaknál, vasútállomásoknál vagy dohányboltoknál vették át az adagokat.

A szálak felgöngyölítése hónapokon át tartott. Elfogása napján Erdőkertesen érték tetten, az autójában pedig 584 ezer forintot, mobiltelefonokat és kábítószergyanús anyagokat foglaltak le. Lakásában további 1,4 kilogramm amfetamint, több száz gramm marihuánát, digitális mérlegeket és rengeteg csomagolóanyagot találtak.

A szakértői vizsgálatok igazolták, hogy a lefoglalt tiltott szer mennyisége meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát is. B. Endrének legális bevétele nem volt, kizárólag a drogüzletből élt.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az azóta is letartóztatásban lévő férfi ellen folytatott nyomozást lezárta, és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek. B. Endrének különösen jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie.

