Segélykérő koktél: lekapcsolták a fiatal lány bántalmazóját

Ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt, vasárnap egy belvárosi hamburgerezőben először rendelték meg az Angel Shot elnevezésű koktélt, amely globálisan egy jelzés arra, hogy valaki segítséget szeretne kérni; egy 17 éves fiatal lányon tudtak így segíteni, akit egy férfi rugdosott az utcán.

A fentiek kapcsán a rendőrség a Police.hu-n közleményt adott, amiben arról írnak, hogy egy V. kerületi étterem dolgozója kért segítséget szeptember 27-én, mivel egyik vendégüket előzőleg egy buszmegállóban bántalmazta egy férfi. Egy arra járó nő és a lánya léptek közbe, akik a 17 éves sértettel együtt buszra szálltak, és a belvárosi vendéglátóhelyre mentek.

A mentők kivizsgálásra kórházba vitték a megvert lányt, a nyomozók másnap tudták kihallgatni. A feltételezett elkövetőt elfogták, a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 22 éves R. Gyulát őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását – olvasható a police.hu-n.