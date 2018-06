Az eddigi szigor ellenére eltávot kapott a Dózsa György úti gázoló

A férfi 10. hónapja van házi őrizetben, házától az utóbbi időben mindössze pár méterre távolodhat el – írja a Blikk.hu. Saját elmondása szerint legmesszebb akkor merészkedhet, amikor a szemetet kiviszi a kukáig. A lábára erősített nyomkövető segítségével így a rendőrségek minden lépését figyeli.

Bár többször is kérte, hogy orvosi kezelésekre kijárhasson, az utóbbi időben már erre sem kapott engedélyt. „Veleszületett szívbetegségben szenvedek, ezért többször is kérvényeztem, hogy az orvosommal találkozhassak, de ezt is ötből három alkalommal elutasították” – mondta a halálos gázolás elkövetésével gyanúsított férfi. „Rám járt a rúd mostanság.

Nemrégiben elveszítettem szeretett nagymamámat. Kérvényeztem, hogy a temetésén ott lehessek”

– tette hozzá.

Az egykori kecskeméti maffiaper vádlottjának házi őrizetéről szerdán döntött a bíróság, bár M. Richárd és védője még nem kapta meg a határozatot. Ám úgy tudjuk, továbbra sem hagyhatja majd el lakását. Korábban rendőrök vitték be, miután az orvosi vizsgálat után nem az otthonába, hanem egy budai étterembe ment, pedig a kitérőre nem volt engedélye.

„Jelenleg is a bírósági végzésre várunk, de úgy gondoljuk, a házi őrizetet augusztus 21-ig meghosszabbítják” – mondta dr. Koltai Zsuzsanna, M. Richárd védőügyvédje. „Ha határidőre nem kapnánk meg a hivatalos végzést, úgy Richárd házi őrizete megszűnne. Most érkezett meg az elbírálás korábbi kérvényünkkel kapcsolatban:

ügyfelem megkapta a kért eltávot hozzátartozója temetésére”

– árulta el az ügyvéd.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványa alapján a Budai Központi Kerületi Bíróság 2018. augusztus 21-ig meghosszabbította M. Richárd házi őrizetét. A gyanúsított védője kérte, hogy a bíróság szüntesse meg a gyanúsított házi őrizetét és rendeljen el vele szemben Pest megye, valamint a főváros területére lakhelyelhagyási tilalmat – tették hozzá. Mint írják „a bűnismétlés veszélye – megnyugtatóan – csak technikai nyomkövető eszközzel küszöbölhető ki”.

M. Richárd vezette azt a Mercedest, amely tavaly májusban egy Citroënnel ütközött a Dózsa György úton. A tragikus balesetben a buszmegállóban várakozó M. Dávid és a Citroën anyósülésén utazó K. Péter életét vesztette. A Citroënt vezető férfival szemben is eljárást indított a rendőrség. Ha bebizonyosodik bűnösségük, közúti baleset gondatlan okozása miatt kell felelniük: a halálos végkimenetel miatt kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel számolhatnak.