ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
hőség kánikula strand nyaralás medence fürdő napozás fürdőruha pihenés relaxáció lazítás
Nyitókép: Peter Cade/Getty Images

Mikor lesz nyitás? Itt a nagy strandkörkép

Infostart / MTI

Bár egyes strandok már a hétvégén megnyitnak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat; a belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén.

A fővárosban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) fürdői évek óta az időjárás alapján mérlegelve nyitják a strandmedencéket, strandokat – április végétől június közepéig.

Április végére a Paskál fürdőben lekerül a sátor az úszómedencéről, várhatóan a hónap utolsó hétvégéjén a Palatinuson a téliek mellett már a Margaréta-medencét, május közepétől az élmény- és a gyerekmedencéket, majd május végétől a többi medencét is használhatják a vendégek. Csillaghegytől Pesterzsébetig június közepétől üzemelik be a hullámmedencéket és a csúszdákat. Ekkor nyit a csak nyáron működő Római és Pünkösdfürdői Strand, június 20-án rendezik a hagyományos strandszezonnyitót, ezúttal Csillaghegyen. A belépők átlagosan 5-8 százalékkal drágulnak.

A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható. Siófok fizetős strandjaira május 21-től kell belépőt venni, az árak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is 25-ről 50 százalékra. A balatontipp.hu tavaly nyári körképe szerint egy felnőtt napi belépő átlagosan 1680 forintba került 2025-ben. A legdrágábbak - köztük a siófoki, a csopaki, a balatonfüredi, és a balatonalmádi - 2200-2600 forintba kerültek. Idei újdonság, hogy ingyenes lesz a keszthelyi Helikon strand.

Fejér kiemelt turisztikai desztinációja a Velencei-tó. A Tóparty Strandon május 1-jén indul a szezon, az árak nem emelkednek: a felnőtt napijegy 1570, hétvégén 1780 forint, helyi lakosoknak 940 forint. Székesfehérváron, a Csitáry G. Emil Uszoda és Strandfürdő június 13-án nyit, az árak az inflációt követve nőnek, egy felnőtt jegy ára 3200 forint lesz. A megújult dunaújvárosi szabadstrand a Szalki-szigeten június 15-től látogatható.

Szombathelyen a Tófürdő várhatóan június közepén nyit, az idei áremelésről még nem adtak tájékoztatást. A büki gyógyfürdőben a strandszezon kezdetét a pünkösdi hosszú hétvégére időzítik, a jegyárak három évig nem változtak, az idén 8 százalékkal emelkednek.

A Zalakarosi Fürdőben május elsejétől fokozatosan, részlegesen nyílnak meg a kültéri medencék. A több éven át változatlan jegyárakat tavaly decemberben 6,4 százalékkal emelték.

Győr-Moson-Sopronban a Lipóti Termál- és Élményfürdő május 16-án, a Tómalom-fürdő május 1-jén nyit. Az utóbbi a hónap végéig ingyenesen látogatható, de addig a vízimentő szolgálat még nem működik. A Lővér strand a tervek szerint június 15-én nyílik, míg a győri Aranypart I. és II. szabadstrandok június 1-jétől várják a látogatókat.

Baranyában jellemzően a pünkösdi hétvégén nyitnak a strandok, amelyek közül nyolc kínál élményelemeket. A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 21-től fogad vendégeket, a napijegy felnőtteknek 5400 forint. A siklósi fürdő kültéri része május 22-én nyit, a belépők ára 3000 és 6200 forint között mozog.

Somogyban a strandok többsége június első felében nyit. Az Igali-Gyógyfürdőé május közepétől, a Nagyatádi Fürdőké május 30-ától üzemel. A Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központban a szezonális medencéket június 1-jén, a Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban június 6-án nyitják. A kaposvári Virágfürdő kiúszómedencéje május 1-jétől, a strandfürdő teljes egésze június közepétől lesz használható. A felnőtt belépők ára 3000 és 4600 forint között alakul. A gyékényesi Kotró tó szabadstrandja június 15-étől várja a vendégeket.

Komárom-Esztergomban május 22-től lehet a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben strandolni, a felnőtt jegy 3700 forint. A vármegye egyetlen fürdőzésre alkalmas tava, a Grófi-tó május elejétől elérhető a tatai Fényes-fürdőn, június 19-én nyit a létesítmény egésze.

Jász-Nagykun-Szolnokban a jászszentandrási strand már április 27-én megnyitott. Május 1-től használható a strand Cserkeszőlőn, Berekfürdőn, Túrkevén, Tiszaföldváron és Karcagon. Kisújszálláson a fürdőben június elejétől működnek a kültéri medencék. A Törökszentmiklósi Városi Strandfürdő május 23-án nyit. Június 19-én Szolnokon megnyitják a teljesen megújult Tiszaligeti Strandfürdőt, amelynek felújítása hét évvel ezelőtt kezdődött.

A nógrádi Salgótarjánban a Városi Strandfürdő június 13-tól várja a fürdőzőket. Balassagyarmaton a strand június 20-án nyit. Bánkon június közepén nyitják meg a Tó-strandot, az időpont az időjárástól függ, Pásztón felújítás miatt a strand az idei szezonban zárva tart.

Békés legnagyobb fürdőkomplexuma a Gyulai Várfürdő, itt a kültéri gyerekparadicsom május 23-án nyit, de egyes medencék csak később. Június 20. és szeptember 6. között a felnőtt napijegy 5200 forint. A békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdőben a május 1-től használható az összes kültéri medence, a felnőttjegy ára 3000 forint. Az orosházi Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdőben május közepén nyit a kültéri rész, nem tudni, hogy változnak-e az árak.

Csongrád-Csanádban a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben már rendhagyó módon a húsvéti hosszúhétvégén elindult a strandszezon. A makói Hagymatikum kültéri medencéi pünkösd környékén nyitnak, a szegedi Napfényfürdő Aquapolis kültéri úszó- és tanmedencéi április 1-jén nyitottak, de a teljes kültéri élményzóna május végétől, június elejétől működik majd teljesen. A szegedi Lapos Beach (Tisza-parti szabadstrand) júniusban nyit, a vízállás és hatósági engedélyek függvényében, akárcsak a makói Maros-part.

Kezdőlap    Belföld    Mikor lesz nyitás? Itt a nagy strandkörkép

nyitás

strand

körkép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/18. heti, pénteki nyerőszámait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 08:00
Szűts Ildikó: fokozatosan nyílnak a fővárosi strandok, csak néhánynál lesz áremelkedés
2026. május 2. 07:44
Jegyet vett, majd leugrott egy férfi a MOL-torony tetejéről - videó
×
×