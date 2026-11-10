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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatására érkezik az Országgyûlés oktatási bizottságának ülésére az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Még mindig van 29 500 régi személyi, Tanács Zoltán az InfoRádióban azonnali cselekvést kért a lakosságtól

Infostart / InfoRádió

Érdemes december elejéig lecserélni a régi, könyv formátumú személyi igazolványokat – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az InfoRádióban; januártól ezekkel már a nyugdíjat sem lehet átvenni, ezért akinek nincs más érvényes, személyazonosításra alkalmas okmánya, annak intézkednie kell.

December 1-je a határidő a régi típusú, könyv formátumú, bordó személyi igazolványok cseréjére; ezeket a múlt évezredben állították még ki.

„A klasszikus papíralapú, puha vagy akár keményfedeles személyazonosító igazolványok cseréjére azért van szükség, mert egy uniós előírás következtében ez a formátum már nem megfelelő” – mondta el az InfoRádióban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter.

Hozzátette: akinek csak ez az érvényes személyi azonosító okmánya van, tehát nincs fényképes vezetői engedélye vagy útlevele, az sokféle ügyet nem fog tudni elintézni, a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat, például a nyugdíjat sem lehet átvenni így.

Tisztázta, az év végi rohamra a kormányablakok felkészültek, a kormány elmúlt hónapok folyamán folytatott kommunikációja hatására a nyári 130 ezerről 29 500-ra csökkent a cserére kényszerülő okmányok száma.

Bármelyik kormányhivatalba, kormányablakba be lehet menni ez ügyben, időpontfoglalás nélkül.

Ha valaki bemegy, akkor vigye magával a lakcímkártyáját, de ha az sem lenne, akkor azt is kiállítják ott helyben, az ügyintézés általában azonnal megtörténik, legfeljebb néhány napos, hetes várakozási idővel kell számolni.

„Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja meg december elejéig elintézni ezt, nehogy bármiféle fennakadás legyen” – javasolta Tanács Zoltán.

Ami még fontos információ: ha valaki nem tud személyesen bemenni, akkor lehetőség van arra, hogy házhoz vagy akár idősotthonba kérje ezt a fajta szolgáltatást, ezt a folyamatot a 1818-as hívószámon indulva kell elkezdeni, és egy mobil ügyintézésre lehetőséget adó ügyintéző ki fog érkezni.

Hogy kiknek díjmentes ez az ügyintézés, azzal kapcsolatban tisztázta: 70 éves kor fölött, alatta egy egészen minimális díja van ennek.

„Idős rokonaikat úgy tudják segíteni a hozzátartozók, hogy ellenőrzik az okmányokat, és ha cserére érett igazolvány van, akkor mindenképpen próbálják a cserét vagy személyesen elintézni egy kormányablakban, vagy pedig a mobil ügyintézési lehetőség igénybe vételével; ha valaki idősotthonban, szociális otthonban lakik, akkor ott az intézmény vezetője tud segíteni a folyamatban” – mutatott rá a miniszter az InfoRádióban.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Még mindig van 29 500 régi személyi, Tanács Zoltán az InfoRádióban azonnali cselekvést kért a lakosságtól

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