Visszakapja a Nébih az élelmiszer-felügyeletet az NKFH-tól

A változás lehetővé teszi, hogy a Nébih az élelmiszerlánc egészére kiterjedő, összehangolt szakmai szemlélet mentén, „termőföldtől az asztalig” végezze munkáját.

Kiemelték, hogy az élelmiszerlánc biztonsága összetett rendszer, amely akkor működtethető igazán hatékonyan, ha az egyes területek ellenőrzése egységes szakmai szempontok mentén és a kockázatok komplex értékelésével történik.

Az élelmiszerlánc-felügyelet egységes, központi igazgatási rendszerének visszaállításával többek között újra egy hatóság felel a magyarországi és külföldi gyártású élelmiszerek biztonságosságáért. A fogyasztók hatékony tájékoztatását és eligazodását segíti, hogy az élelmiszer-termékvisszahívásokat egy helyen érhetik el, az élelmiszerláncot érintő közérdekű bejelentéseikkel pedig szintén egy hatósághoz fordulhatnak.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer megerősítésének következő lépcsője a területi hatósági rendszer átalakítása. A járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti feladatai novembertől a kormányhivatalokhoz kerültek, a Nébih pedig több területen szakmai irányítói szerepet kapott. A szakmai irányítás és a végrehajtás lehető legszorosabb kapcsolata tovább erősítheti az összehangolt, gyors és hatékony hatósági működést, mindez pedig a magyarországi élelmiszerlánc megbízható működését és a fogyasztók védelmét szolgálja – ismertette közleményében a Nébih.