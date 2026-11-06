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Nyitókép: Unsplash.com

Új magyar széltender: az elnök szerint a beruházók a második körre várnak

Infostart / InfoRádió

Jelentős beruházói érdeklődést hozott az új magyar széltender. Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke az InfoRádióban azt mondta, hogy a nagyobb volumenű beruházók a második körös kiírást várják.

Lezárult a szélerőművekre kiírt pályázat benyújtási szakasza. A 37 pályázó összesen 46 pályázatot nyújtott be, 2300 megawattnyi szélerőmű megépítésére. A pályázók 11 járásban nyolc csatlakozási pontra nyújtották be jelentkezésüket. A betáplálásra igényelt összteljesítmény 1834 MVA, míg a tervezett szélerőművek névleges villamos teljesítőképessége 2289 villamos megawatt.

A beruházásokhoz kapcsolódva a pályázók összesen 1947 megawattóra névleges villamosenergia-tárolási kapacitás kiépítését vállalták. A Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke bizakodó a szélenergetika felfuttatásával kapcsolatban, de a pályázatnak az eredményét felemásan értékeli. Novák Csaba az InfoRádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a globális beruházók távol maradtak a tendertől.

Tájékoztatása szerint a kilenc helyszínből hétre jelentős érdeklődés volt, de azok a befektetők, akik globálisan, Európa-szerte monitoringozzák a pályázatokat, nem vettek részt a tenderben.

„Más országokban a beruházói kiszámíthatóság erőteljesebb, mint hazánkban. Ez az első körös széltender leginkább tapasztalatszerzésre volt alkalmas, szerintem a nagyobb volumenű beruházók a második körös kiírást várják”

– mondta Novák Csaba.

A Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke szerint a magas hálózati csatlakozási díj lehet az oka annak, hogy az ócsai és a székesfehérvári helyszínre mindössze egy pályázó érkezett összesen. Elmondása szerint túlzónak érzik a beruházók a fejlesztési költségeket, különösen a jelentős Európai Uniós támogatások mellett. Az MMESZ elnöke szerint fontos cél, hogy meglévő csatlakozási pontokon kolokált, illetve hibrid projektek létesülhessenek.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a benyújtott pályázatok feldolgozását és értékelését követően az előzetes eredményeket legkésőbb december 13-ig közzéteszi a honlapján.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-oldalán óriási sikernek nevezte az eredményt. Azt írta, az előző kormány éveken át akadályozta a szélerőművek építését, de ez a kormány változtat ezen. A céljuk ugyanis több energiát termelni itthon, kevésbé függeni a külföldtől, és biztonságosabbá tenni Magyarország energiaellátását.

A cikk Kalapos MIhály interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Új magyar széltender: az elnök szerint a beruházók a második körre várnak

magyar energetikai és közmű-szabályozási hivatal

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