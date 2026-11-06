Beépül a Gránit Bank digitális bankolási és AI-tudása az egyetemi képzésbe

A partnerség elsősorban a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia és az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés területére összpontosít. A Gránit Bank szakemberei előadásokkal, szakdolgozati témák és diplomamunkák támogatásával, valamint gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségekkel segíthetik a hallgatók szakmai fejlődését.

„Azt szeretnénk, hogy hallgatóink ne csupán megismerjék a legújabb technológiákat, hanem maguk is részt vegyenek azok alakításában, és már egyetemi éveik alatt megtapasztalják, miként válik az elméleti tudás gyakorlati megoldássá. A Gránit Bankkal kötött együttműködés erre kínál lehetőséget egy olyan területen, ahol a mesterséges intelligencia már ma is jelentős változásokat hoz, és ahol a fiatalok ötletei valódi értéket teremthetnek” – mondta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora.

„A Gránit Banknál kezdettől fogva arra törekszünk, hogy a legújabb technológiákat kézzelfogható ügyfélélménnyé formáljuk, és ügyfeleink mindennapi pénzügyeit egyszerűbbé, kényelmesebbé tegyük. Örömmel működünk együtt az Óbudai Egyetemmel - tovább bővítve felsőoktatási partnerségeink körét -, hiszen az egyetemi tudás, a fiatalok kreativitása és friss szemlélete, valamint a bank gyakorlati tapasztalata együtt olyan innovatív, AI-alapú megoldásokat eredményezhet, amelyek új lendületet adhatnak digitális- és mobilbanki szolgáltatásaink fejlődésének, és valódi értéket teremtenek ügyfeleink számára” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködéshez kapcsolódóan a Gránit Bank „A jövő intelligens bankja – AI ügynökök a pénzügyi szolgáltatásokban” címmel ötletpályázatot hirdet az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának hallgatói számára. A pályázat olyan innovatív ötleteket és prototípusokat vár, amelyek mesterségesintelligencia-ügynökök segítségével teszik egyszerűbbé és hatékonyabbá a banki szolgáltatásokat.

A partnerség a hallgatói ötletpályázaton túl közös kutatások, szakmai workshopok és további fejlesztési projektek előtt is megnyithatja az utat. Az együttműködés keretében az Óbudai Egyetem a Gránit Bank munkatársainak szakmai továbbképzésében is szerepet vállalhat.