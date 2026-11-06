ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.89
usd:
326.47
bux:
142802.27
2026. november 6. péntek Lénárd
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A mesterséges intelligencia illusztratív ábrázolása egy áramkör-mintás fejjel és egy processzorral.
Nyitókép: Unsplash

Beépül a Gránit Bank digitális bankolási és AI-tudása az egyetemi képzésbe

Infostart

Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.

A partnerség elsősorban a digitális bankolás, a mesterséges intelligencia és az ezekhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés területére összpontosít. A Gránit Bank szakemberei előadásokkal, szakdolgozati témák és diplomamunkák támogatásával, valamint gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségekkel segíthetik a hallgatók szakmai fejlődését.

„Azt szeretnénk, hogy hallgatóink ne csupán megismerjék a legújabb technológiákat, hanem maguk is részt vegyenek azok alakításában, és már egyetemi éveik alatt megtapasztalják, miként válik az elméleti tudás gyakorlati megoldássá. A Gránit Bankkal kötött együttműködés erre kínál lehetőséget egy olyan területen, ahol a mesterséges intelligencia már ma is jelentős változásokat hoz, és ahol a fiatalok ötletei valódi értéket teremthetnek” – mondta Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora.

„A Gránit Banknál kezdettől fogva arra törekszünk, hogy a legújabb technológiákat kézzelfogható ügyfélélménnyé formáljuk, és ügyfeleink mindennapi pénzügyeit egyszerűbbé, kényelmesebbé tegyük. Örömmel működünk együtt az Óbudai Egyetemmel - tovább bővítve felsőoktatási partnerségeink körét -, hiszen az egyetemi tudás, a fiatalok kreativitása és friss szemlélete, valamint a bank gyakorlati tapasztalata együtt olyan innovatív, AI-alapú megoldásokat eredményezhet, amelyek új lendületet adhatnak digitális- és mobilbanki szolgáltatásaink fejlődésének, és valódi értéket teremtenek ügyfeleink számára” – fogalmazott Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Az együttműködéshez kapcsolódóan a Gránit Bank „A jövő intelligens bankja – AI ügynökök a pénzügyi szolgáltatásokban” címmel ötletpályázatot hirdet az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának hallgatói számára. A pályázat olyan innovatív ötleteket és prototípusokat vár, amelyek mesterségesintelligencia-ügynökök segítségével teszik egyszerűbbé és hatékonyabbá a banki szolgáltatásokat.

A partnerség a hallgatói ötletpályázaton túl közös kutatások, szakmai workshopok és további fejlesztési projektek előtt is megnyithatja az utat. Az együttműködés keretében az Óbudai Egyetem a Gránit Bank munkatársainak szakmai továbbképzésében is szerepet vállalhat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Beépül a Gránit Bank digitális bankolási és AI-tudása az egyetemi képzésbe

oktatás

együttműködés

mesterséges intelligencia

gránit bank

digitális bankolás

ódudai egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

„Azt írtak le, amit jónak láttak” – B. Tóth László az állambiztonsági múltjáról

„Az egész országban mindenki mindenkiről mindent jelentett. Voltak, akik ezen csak nevettek és komolytalannak tartották – mint én –, és persze voltak, akik ezt halál komolyan vették” – így reagált B. Tóth László az Indexnek a nemrég nyilvánosságra került 6-os kartonjára.
 

Ügynökakták: hétfőre összehívták a parlament nemzetbiztonsági bizottságának nyílt ülését

Kijavították a Nyitott Akták hibáját – felajánlja a lemondását Cseh Gergő Bendegúz

Magyar Péter reagált a lemondására irányuló követelésre

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

Felföldi József debreceni milliárdos: soha nem végeztem ügynöki tevékenységet

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mekkora kockázatokat rejt a 2027-es költségvetés? Horváth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.06. péntek, 18:00
Balogh László
az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

Tisza-kormány: új részletek derülhetnek ki a kegyelmi botrányról, kőkemény változások jönnek

Tovább zajlik az elszámoltatás, miközben a Tisza-kormány több területen is komoly változásokat készít elő. A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal kitiltották a parlamentből, mert megzavarta az Országgyűlés munkáját. Szigorúbb szabályok jönnek a hulladékkoncesszióban és a MOHU működésében, emellett a kormány nagy biztosítási szabályozási csomagot is bejelentett, és véget vetne az Orbán-kabinet fizetős bevándorlási programjának. Kozármisleny visszavonta Matolcsy György díszpolgári címét, a volt jegybankelnök gyanúsítási listája pedig tovább bővülhet, ő azonban csak zárt ülésen hajlandó beszélni. A Médiatanács a reklámadó eltörlését kéri a parlamenttől, a kormány pedig tervet készített arra, hogyan pótolja a magyar talajból hiányzó, hét Balatonnyi vizet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tömeges bombariadó bénítja az európai légiközlekedést: mégis ki áll a fenyegetések mögött?

Tömeges bombariadó bénítja az európai légiközlekedést: mégis ki áll a fenyegetések mögött?

Napok óta hamis bombafenyegetések zavarják meg az európai légiközlekedést: a hét közepéig több tucat járatot kellett átvizsgálni, átirányítani vagy vadászgépekkel kísérni.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says it would be 'foolish' to reject AI 'riches' as markets hit by fears of US tech slowdown

Trump says it would be 'foolish' to reject AI 'riches' as markets hit by fears of US tech slowdown

The value of tech stocks has plummeted around the world, with Tesla and Nvidia among companies affected. US markets are due to reopen at 09:30 ET / 14:30 GMT.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 6. 14:52
Visszakapja a Nébih az élelmiszer-felügyeletet az NKFH-tól
2026. november 6. 14:35
Forsthoffer Ágnes is végigjárta Mindszenty bíboros 1956-os útját – videó
×
×