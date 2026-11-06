54–22 – Íme a Republikon kutatásának friss számai, részletei

Októberben mozdulatlanok voltak a pártpreferenciák a Republikon november 2-én zárult, néhány napos adatfelvételen alapult felmérése szerint, a Tisza múlt havi visszaesése nem alakult trenddé, a két legnagyobb párt közti támogatottsági szakadék továbbra is 32 százalékpont a teljes népesség körében, a Tisza 54, a Fidesz-KDNP 22 százalékos támogatottságon áll.

A Republikon 2026 őszi felmérése.

Mint az Infostart a kutató közléséből megtudta, a pártválasztók körében egy százalékponttal erősödött a Tisza, a biztos szavazók körében pedig egy százalékponttal erősödött a Fidesz-KDNP, de lényegében a két párt helyzete változatlan.

Ha most vasárnap lenne a választás, a biztos szavazók közel kétharmada a Tiszára szavazna, a Fidesz-KDNP a voksok negyedét tudná megszerezni.

A választás óta alig változott a parlamenti pártok erőviszonya, a pártrendszer stabilizálódni látszik az eredmények alapján.

Amennyiben nem változik a választási törvény, a hárompárti rendszer akár hosszú időre is velünk maradhat. Ezzel együtt a kutatás összefoglalója szerint fontos leszögezni, hogy a jelenlegi pártpreferenciák alapján a Tisza Párt egy teljesen arányos, listás választási rendszerben is kétharmad közelében lenne, 125-130 mandátumot szerezne, a Fidesz-KDNP pedig 54-60 mandátumot.

A Mi Hazánk minden mérési szinten hibahatáron belül, 1 százalékponttal erősödött az elmúlt hónapban, jelenleg a teljes népesség 7, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 8-8 százaléka szavazna Toroczkaiék pártjára.

Az egyéb pártokra szavazók aránya hibahatáron belül csökkent, a választási részvételi kedv is csekély csökkenést mutatott. Az április 12. után kialakult pártrendszer tehát egyelőre stabilnak tűnik.

A Republikon 2026 őszi felmérése.

A kutatás nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív az ország felnőtt lakosságára. A hibahatár: +/- 3,5 százalék.