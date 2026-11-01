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A drónnal készült felvételen a karancssági temetõ mindenszentek napján, 2025. november 1-jén.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

Infostart / MTI

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében.

Azt írták: mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a katolikus híveknek előírás a szentmisén való részvétel.

Kitértek arra: a keleti egyházban már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki - miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel – olvasható a közleményben.

III. Gergely pápa (731-741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét.

IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.

Mindenszentek ünnepén a szentmisében elhangzó könyörgéssel a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a „diadalmas egyháznak” a közbenjárását kéri a földön élőket egybefogó, „küzdő egyház” – tették hozzá.

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November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

November 1-jén az összes szentet ünnepeljük

November 1-jén közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében.
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