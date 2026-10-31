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Görög Márta igazságügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Vizsgálódik Magyarországon a Velencei Bizottság

Infostart / MTI

A magyar alkotmányos helyzetről egyeztetett a Velencei Bizottság rapportőreivel Görög Márta igazságügyi miniszter pénteken Budapesten – közölték a kormány hivatalos honlapján.

A látogatás célja a magyar alkotmányos helyzet, különösen az alaptörvény tizenhetedik módosítása, valamint az ahhoz kapcsolódó, a korábbi köztársasági elnök által benyújtott indítvány tartalmi elemeinek megvitatása volt. Emellett a felek a megbeszélés során a megindítani tervezett alkotmányozási folyamatra is kitértek – olvasható a közleményben.

Azt írták, hogy a Velencei Bizottság az Európa Tanács független, alkotmányjogi tanácsadó testülete, amely szakmai ajánlásaival segíti az országokat a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok érvényesítésében. A bizottság a többi között alkotmányos rendelkezéseket és jogszabályokat vizsgál, illetve ezekkel kapcsolatban javaslatokat fogalmaz meg.

Független jogi szakértők, úgynevezett jelentéstevők (rapportőrök) értékelik az adott ország szabályozását, és előkészítik a bizottság szakmai véleményét. A Velencei Bizottság ajánlásai jogilag nem kötelezőek, de jelentős szakmai súllyal bírnak – ismertették.

Sulyok Tamás akkori köztársasági elnök május 29-én kérte a 46 tagországot összefogó, strasbourgi székhelyű Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől, a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottságtól, közismertebb nevén a Velencei Bizottságtól a fennálló alkotmányos kérdések értékelését azt követően, hogy Magyar Péter, a hivatalba lépő Tisza-kormány miniszterelnöke számos alkalommal lemondásra szólította fel.

Az államfő a fennálló alkotmányos kérdések értékelését, szakértői közreműködését kérte a testülettől „az ellentmondásos helyzetnek az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásában”.

A Sándor-palota akkori közleményében azt írta, az április 12-i országgyűlési választások nyomán a kormánypárt és a miniszterelnök részéről tett nyilatkozatok alapján világossá vált, hogy új politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére.

„Az államfő eltávolítását politikai indokokhoz kötő, ezáltal az alaptörvény alapján értelmezhetetlen felszólítások a hatályos alkotmányos rendben súlyosan ellentmondásos helyzetet idéznek elő, amely a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét hátrányosan érinti” – fogalmaztak akkor a köztársasági elnök hivatalának közleményében.

Sulyok Tamás államfői mandátuma 2026. július 19-én szűnt meg, azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta az alaptörvény 17. módosítását.

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