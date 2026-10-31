Tarr Zoltán: a reformáció az egész magyar társadalom fejlődésére hatással volt

A reformációnak az egész magyar társadalom fejlődésére gyakorolt jelentős hatását hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a reformáció emléknapja alkalmából szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Tarr Zoltán úgy fogalmazott: a reformáció nemcsak az egyház életére, hanem a magyar kultúra, a könyvkiadás és az egész magyar társadalom fejlődésére is komoly hatással volt.

A tárcavezető a reformáció genfi emlékfalánál, Bocskai István szobra előtt készített felvételen azt mondta, reméli, hogy a reformáció meghatározó tanulságait és tapasztalatait napjainkban is hasznosítani tudják. Ezek között a szuverenitás tudatát és ismeretét, a közösség megbecsülését, valamint az emberek önrendelkezési jogának fenntartását és megőrzését emelte ki.

Bocskai Istvánról szólva azt mondta: a fejedelem a magyarországi reformációt képviseli a genfi emlékművön, ami azt mutatja, hogy a magyar reformációnak fontos szerepe volt a reformáció egész történetében.

Tarr Zoltán azt kívánta minden protestáns közösségnek, hogy a reformáció emléke továbbra is erősítse őket szolgálatuk során.

A reformáció emléknapján, október 31-én világszerte arról emlékeznek meg, hogy Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes, a reformáció elindítója a hagyomány szerint 1517-ben e napon tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

X. Leó pápa az 1520-ban kiadott bullájában kiközösítette Luther Mártont, aki a pápai oklevelet nyilvánosan elégette, és kijelentette, hogy szakít a katolikus egyházzal. Az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református felekezet alapja.