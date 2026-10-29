Novemberben már a havat várja? Erre számítson

Korábban nem volt ritka Magyarországon, hogy a november első fele inkább volt őszies, a hónap második felvonása pedig már a telet idézte – olvasható az Agroinform cikkében. Erre számíthatunk az előttünk álló hónapban:

November 1-8:

A lap szerint az időszak első felében a Földközi-tenger felett képződő, majd Kelet-Európa felé mozgó mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Áramlási rendszerében az ittlévőnél hidegebb és aránylag nedves levegő érkezik fölénk, emiatt ezekben a napokban fokozatosan csökken a hőmérséklet, vissza esik a nappali felmelegedés mértéke és ezzel együtt erősödik az éjszaki lehűlés is.

A ciklon ugyan nedves levegőt szállít fölénk, emiatt többnyire felhős időnk lesz, ám a levegőben lévő nedvesség már kevés lesz jelentősebb mennyiségű csapadék képződéséhez, így legfeljebb kisebb eső, zápor, a magasabban fekvő helyeken havas eső, hózápor alakulhat ki. A lehulló csapadék mennyisége többnyire elenyésző lesz csak.

A hétvége közeledtével a ciklon kelet felé távolodik tőlünk, ekkor egy észak felől érkező hidegcsepp okoz majd változékony időt. Emiatt továbbra is a felhős égbolt lesz a jellemző, csapadékra elsősorban hazánk keleti felén számíthatunk, de nagyobb mennyiség ott is inkább a hegyekben eshet. Záporok, a magasabban fekvő helyeken hózáporok kialakulására van ekkor nagyobb esély. Nagy területre kiterjedő csapadékhullás nem valószínű. A hőmérséklet tovább csökken, a hajnali órákban már sokfelé várható fagy, és napközben is általában csak 5 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

November 9-15:

Lassú változás kezdődik ezen a héten. A hét elején helyenként még csapadékot adó légörvény kelet felé távozik és egy Kelet-, majd Délkelet-Európa fölé sodródó magasnyomású rendszer hoz átmeneti nyugalmat időjárásunkban. A magasban dél felől enyhe levegő érkezik fölénk, ami kedvez a ködképződéshez, így

ezen a héten a reggeli órákra a párás, ködös idő lesz a jellemző.

Ahol napközben a köd feloszlik, ott hosszabb időre is kisüthet a nap. Emiatt nagy lesz a különbség a délutáni órák hőmérsékletében a tartósabban ködös, illetve a napsütötte területek között.

November 16-22:

Továbbra is a Kelet-Európa felett elhelyezkedő (de hazánktól egyre inkább távolodó, gyengülő) anticiklon alakítja időjárásunkat. A napközben megélénkülő légmozgás miatt tartós köd már nem valószínű, emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.

A nyugat felől érkező frontok ereje azonban megtörik még a blokkoló anticiklonon, emiatt a hét nagy részében komolyabb csapadék nem valószínű. Kisebb eső, zápor előfordulhat, de a nagyobb mennyiségű csapadék még várat magára.

Egészen a hét végéig kell várnunk a csapadékra, akkor már elérnek bennünket is a csapadékot adó felhők.

Többfelé várható kiadósabb eső a hét utolsó napjaiban, és a csapadékkal együtt igen enyhe levegő is érkezik, emiatt ismét kimondottan enyhe, őszi időben lesz részünk.

November 23-30:

A hónap végére teljesen átalakul időjárásunk, délnyugat felől alapvetően enyhe és több hullámban nedves levegő érkezik fölénk. Egymást érik majd a fölénk sodródó mediterrán ciklonok, emiatt változékony, de csapadékban bővelkedő időszak vár ránk.

A csapadékosra forduló idő ellenére a délutáni órákban, a déli országrészben, többfelé mérhetünk majd 15 fok feletti értéket. Északon hűvösebb lesz ugyan, de a fagypontot csak a magasabb hegyeinkben közelítheti meg a hőmérséklet, így télies időre, havazásra ekkor nincs esély (a jelenlegi előrejelzések szerint!).