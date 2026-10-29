ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.9
usd:
329.32
bux:
145330.87
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esőcseppek öszi faleveleken.
Nyitókép: Pixabay

Novemberben már a havat várja? Erre számítson

Infostart

Kérdéses, milyen időjárást hozhat a november: várhatóan örülhet, aki nem kér ízelítőt egyelőre a télből.

Korábban nem volt ritka Magyarországon, hogy a november első fele inkább volt őszies, a hónap második felvonása pedig már a telet idézte – olvasható az Agroinform cikkében. Erre számíthatunk az előttünk álló hónapban:

November 1-8:

A lap szerint az időszak első felében a Földközi-tenger felett képződő, majd Kelet-Európa felé mozgó mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. Áramlási rendszerében az ittlévőnél hidegebb és aránylag nedves levegő érkezik fölénk, emiatt ezekben a napokban fokozatosan csökken a hőmérséklet, vissza esik a nappali felmelegedés mértéke és ezzel együtt erősödik az éjszaki lehűlés is.

A ciklon ugyan nedves levegőt szállít fölénk, emiatt többnyire felhős időnk lesz, ám a levegőben lévő nedvesség már kevés lesz jelentősebb mennyiségű csapadék képződéséhez, így legfeljebb kisebb eső, zápor, a magasabban fekvő helyeken havas eső, hózápor alakulhat ki. A lehulló csapadék mennyisége többnyire elenyésző lesz csak.

A hétvége közeledtével a ciklon kelet felé távolodik tőlünk, ekkor egy észak felől érkező hidegcsepp okoz majd változékony időt. Emiatt továbbra is a felhős égbolt lesz a jellemző, csapadékra elsősorban hazánk keleti felén számíthatunk, de nagyobb mennyiség ott is inkább a hegyekben eshet. Záporok, a magasabban fekvő helyeken hózáporok kialakulására van ekkor nagyobb esély. Nagy területre kiterjedő csapadékhullás nem valószínű. A hőmérséklet tovább csökken, a hajnali órákban már sokfelé várható fagy, és napközben is általában csak 5 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

November 9-15:

Lassú változás kezdődik ezen a héten. A hét elején helyenként még csapadékot adó légörvény kelet felé távozik és egy Kelet-, majd Délkelet-Európa fölé sodródó magasnyomású rendszer hoz átmeneti nyugalmat időjárásunkban. A magasban dél felől enyhe levegő érkezik fölénk, ami kedvez a ködképződéshez, így

ezen a héten a reggeli órákra a párás, ködös idő lesz a jellemző.

Ahol napközben a köd feloszlik, ott hosszabb időre is kisüthet a nap. Emiatt nagy lesz a különbség a délutáni órák hőmérsékletében a tartósabban ködös, illetve a napsütötte területek között.

November 16-22:

Továbbra is a Kelet-Európa felett elhelyezkedő (de hazánktól egyre inkább távolodó, gyengülő) anticiklon alakítja időjárásunkat. A napközben megélénkülő légmozgás miatt tartós köd már nem valószínű, emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.

A nyugat felől érkező frontok ereje azonban megtörik még a blokkoló anticiklonon, emiatt a hét nagy részében komolyabb csapadék nem valószínű. Kisebb eső, zápor előfordulhat, de a nagyobb mennyiségű csapadék még várat magára.

Egészen a hét végéig kell várnunk a csapadékra, akkor már elérnek bennünket is a csapadékot adó felhők.

Többfelé várható kiadósabb eső a hét utolsó napjaiban, és a csapadékkal együtt igen enyhe levegő is érkezik, emiatt ismét kimondottan enyhe, őszi időben lesz részünk.

November 23-30:

A hónap végére teljesen átalakul időjárásunk, délnyugat felől alapvetően enyhe és több hullámban nedves levegő érkezik fölénk. Egymást érik majd a fölénk sodródó mediterrán ciklonok, emiatt változékony, de csapadékban bővelkedő időszak vár ránk.

A csapadékosra forduló idő ellenére a délutáni órákban, a déli országrészben, többfelé mérhetünk majd 15 fok feletti értéket. Északon hűvösebb lesz ugyan, de a fagypontot csak a magasabb hegyeinkben közelítheti meg a hőmérséklet, így télies időre, havazásra ekkor nincs esély (a jelenlegi előrejelzések szerint!).

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Novemberben már a havat várja? Erre számítson

időjárás

előrejelzés

november

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata

A nyugdíjguru szerint két nagyon jó hír is van most a nyugdíjasoknak, de van még javaslata
Farkas András nyugdíjszakértő szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kap az új nyugdíjrendszerben a szolidaritás elve. A „nyugdíjguru” az InfoRádió Aréna című műsorában azt is mondta, hogy jövőre várhatóan 9 százalék lesz a valorizációs szorzó, ami nagyon jó hír a nyugdíjba menőknek, és hogy a kisnyugdíjasok többsége azért kap kevés nyugdíjat, mert régen állapították meg a nyugdíját, ami elértéktelenedett azáltal, hogy évről évre csak az inflációval emelték az elmúlt években ezt a járandóságot.
 

Nyugdíjasok: itt a kulcsfontosságú szám, és a nyugdíjgurunak van egy nagyon fontos tanácsa is

Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

Több meglepetés is lett a kormány adócsomagjában – itt vannak a részletek

A kabinet eddigi bejelentésein túl számos további változást is tartalmaz a kormány parlament elé benyújtott, 110 oldalas adócsomagja. A legfontosabb változásokat, valamint az adócsomag legnagyobb nyerteseit és veszteseit foglalta össze az InfoRádió.
 

Jövő augusztusban kell először adót fizetniük a milliárdosoknak

Fidesz: 18 adóemelést jelentett be a kormány

Sok az újdonság a kormány adócsomagjában: könnyítések és emelések is jönnek

Magyar Péter szigorítást jelentett be a kormányülés közben

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik az őrület: "törvnyesen megválasztott elnöknek" titulálta magát Trump bukott barátja

Folytatódik az őrület: "törvnyesen megválasztott elnöknek" titulálta magát Trump bukott barátja

Előbb törvényesen megválasztott brazil elnöknek, majd Brazília törvényes vezetőjének nevezte magát szerdán Flávio Bolsonaro szenátor, aki szerint választási puccskísérlettel fosztotta meg őt a választási győzelmétől Luis Inácio Lula da Silva baloldali elnök és a legfelsőbb bíróság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási télinyitó akcióval támad a Lidl: ezekre sok autósnak szüksége lesz 2026-ban, meglepően olcsón árulják

Óriási télinyitó akcióval támad a Lidl: ezekre sok autósnak szüksége lesz 2026-ban, meglepően olcsón árulják

A hideg idő beköszöntével az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli hónapokra.

BBC
Business Sport Travel Science
Spain begins three days of mourning after train crash kills dozens

Spain begins three days of mourning after train crash kills dozens

Emergency teams worked through the night to find victims after one of the worst rail disasters in Europe's modern history.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 06:36
Még mindig tízezrek használnak könyvformátumú személyi igazolványt, pedig ketyeg a határidő
2026. október 29. 06:24
Nagy veszélyt kell elhárítani a Balatonnál
×
×