Megkapta büntetését a két villanyszerelőt is meggyilkoló férfi Győrben

A Győri Ítélőtábla – egyetértve az ügyészséggel – helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát.

A férfi legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra.

A tényállás szerint a férfi építési vállalkozóként dolgozott Ausztriában. Munkája elvégzéséhez szüksége volt egy kotrógépre. Megegyezett egy ismerősével, aki kibérelt neki egyet egy bécsi áruházban 2015. június 2-án.

A vádlott munkamegbeszélés ürügyével az ingatlanára csalta a sértettet, megölte, holttestét pedig ismeretlen helyen elrejtette.

A férfi egy villanyszerelő alvállalkozójának 11 800 euróval tartozott. A vádlott a tartozás rendezésére hivatkozva 2018. március 31-én az ingatlanára csalta a férfit, megölte, és az ő holttestét is elrejtette ismeretlen helyen.

A férfit többszörösen minősülő emberölés bűntettében találták bűnösnek.