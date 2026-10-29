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Nyitókép: Pixabay

Megkapta büntetését a két villanyszerelőt is meggyilkoló férfi Győrben

Infostart / MTI

Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki megölt két villanyszerelőt, holttestüket pedig ismeretlen helyre rejtette – tudatta a táblabíróság csütörtöki döntését a Győri Fellebbviteli Főügyészség.

A Győri Ítélőtábla – egyetértve az ügyészséggel – helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát.

A férfi legkorábban 40 év után bocsátható feltételes szabadságra.

A tényállás szerint a férfi építési vállalkozóként dolgozott Ausztriában. Munkája elvégzéséhez szüksége volt egy kotrógépre. Megegyezett egy ismerősével, aki kibérelt neki egyet egy bécsi áruházban 2015. június 2-án.

A vádlott munkamegbeszélés ürügyével az ingatlanára csalta a sértettet, megölte, holttestét pedig ismeretlen helyen elrejtette.

A férfi egy villanyszerelő alvállalkozójának 11 800 euróval tartozott. A vádlott a tartozás rendezésére hivatkozva 2018. március 31-én az ingatlanára csalta a férfit, megölte, és az ő holttestét is elrejtette ismeretlen helyen.

A férfit többszörösen minősülő emberölés bűntettében találták bűnösnek.

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