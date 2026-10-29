Jókora összeget mozgatott meg a kormány

Több költségvetési átcsoportosításról is rendelkezett a kormány egy szerda este a Magyar Közlönyben megjelent határozatban.
Összesen több mint 6,6 milliárd forint került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból különböző minisztériumok és fejezetek között.
4,83 milliárdot adnak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok finanszírozására. A közúthálózat fenntartására és működtetésére 1,5 milliárd forintot szánnak.
Emellett több szervezet, köztük a rendőrség (175,1 millió forint), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium kap plusz forrásokat a személyi és működési költségek fedezésére.
A vízügyi igazgatóságok dologi kiadásaira 98,6 millió forintot csoportosítottak át.
A kormány 281,6 millió forintot oszt újra a Miniszterelnökség és öt másik tárca között. A Miniszterelnökség igazgatási kiadásainak előirányzata csökken, miközben
- a Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
- a Tudományos és Technológiai Minisztérium,
- a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
- a Szociális és Családügyi Minisztérium,
- az Élő Környezetért Felelős Minisztérium személyi jellegű kiadásaira fordítható összeg növekszik.
A legtöbb plusz pénzt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kapja, 67,4 millió forintot, a legkevesebbet a Tudományos és Technológiai Minisztérium, 34 millió forintot.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre fenntartott tartalékból pedig 543 millió 878 ezer forintot biztosítanak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium igazgatási (dologi) kiadásaira.