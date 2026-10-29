ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.02
usd:
328.65
bux:
146841.71
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Jókora összeget mozgatott meg a kormány

Infostart

A kormány egyebek mellett több milliárd forinttal módosította a 2026-os költségvetési előirányzatokat.

Több költségvetési átcsoportosításról is rendelkezett a kormány egy szerda este a Magyar Közlönyben megjelent határozatban.

Összesen több mint 6,6 milliárd forint került átcsoportosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból különböző minisztériumok és fejezetek között.

4,83 milliárdot adnak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok finanszírozására. A közúthálózat fenntartására és működtetésére 1,5 milliárd forintot szánnak.

Emellett több szervezet, köztük a rendőrség (175,1 millió forint), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium kap plusz forrásokat a személyi és működési költségek fedezésére.

A vízügyi igazgatóságok dologi kiadásaira 98,6 millió forintot csoportosítottak át.

A kormány 281,6 millió forintot oszt újra a Miniszterelnökség és öt másik tárca között. A Miniszterelnökség igazgatási kiadásainak előirányzata csökken, miközben

  • a Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
  • a Tudományos és Technológiai Minisztérium,
  • a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
  • a Szociális és Családügyi Minisztérium,
  • az Élő Környezetért Felelős Minisztérium személyi jellegű kiadásaira fordítható összeg növekszik.

A legtöbb plusz pénzt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kapja, 67,4 millió forintot, a legkevesebbet a Tudományos és Technológiai Minisztérium, 34 millió forintot.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre fenntartott tartalékból pedig 543 millió 878 ezer forintot biztosítanak a Közlekedési és Beruházási Minisztérium igazgatási (dologi) kiadásaira.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jókora összeget mozgatott meg a kormány

költségvetés

nav

átcsoportosítás

zárjegy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Újabb fontos bejelentések mozgathatják a forint árfolyamát, mivel ma nyilvánosságra hozzák az amerikai harmadik negyedéves GDP-adat gyorsbecslését, délután pedig az Európai Központi Bank is közzéteszi kamatdöntését. Az euró-forint jegyzés stabilan, az elmúlt hetekben látott 365 - 370 forintos sávban kezdi a napot, míg a dollár-forint kurzus az áprilisi csúcsok közelében mozog.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett

Nagy dobás a határ menti fürdővárosban: 245 millióból épülnek vadonatúj szálláshelyek a gyógyfürdő mellett

Új, egész évben használható pihenőházakkal bővül a komáromi Brigetio Gyógyfürdő melletti szálláskínálat. A mintegy 245 millió forintos beruházásban hat korszerű, teraszos üdülőházat alakítanak ki.

BBC
Business Sport Travel Science
Work to identify victims of train crash still going on, Spanish police say, as death toll rises to 69

Work to identify victims of train crash still going on, Spanish police say, as death toll rises to 69

It comes as audio recordings appear to show one high-speed train was given clearance to move even though another up ahead had stalled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 11:06
Három lábon fog állni a Wekerle Plusz energetikai felújítási program – itt vannak a részletek
2026. október 29. 10:32
Nagy változás a Ryanairnél, korábban kell a reptérre menni
×
×