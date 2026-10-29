Három-ötezer forintos drágulás a BKK-nál

Október második felétől minden BKK-s felszíni közösségi közlekedési járat belső terében digitális jegyek érvényesítését segítő QR-kódos matricákat helyeznek ki. Az új megoldásnak köszönhetően az utasok felszállás után, az utastérben elhelyezett kód beolvasásával is érvényesíthetik a jegyüket.

Az autóbuszokon és trolibuszokon a jegyérvényesítő készülékekre kerülnek a QR-kódok, míg a villamosokon minden ajtópárnál elérhető lesz a QR-kód, a HÉV-eken pedig a matricák minden ajtópárnál, közvetlenül a jegyérvényesítő készülék mellett kapnak helyet.

Emellett november 2-től változnak egyes pótdíjtételek: a helyszíni, illetve két munkanapon belül befizetett pótdíj összege 12 ezerről 15 ezer forintra, a 30 napon belül befizetett pótdíj pedig 25 ezerről 30 ezer forintra emelkedik.

A pótdíjazás napján vásárolt havi bérlet két munkanapon belüli bemutatásakor fizetendő kedvezményes pótdíj 6 ezerről 7500 forintra változik – tették hozzá.