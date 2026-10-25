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Mentőautó érkezik a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórházba. A felvétel 2011. március 1-jén készült.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Két év után ismerte el a kórház, hogy a hibájukból halt meg az asszony

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Szakmai és dokumentációs mulasztásokat állapított meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a budapesti Szent Imre Kórházban egy 89 éves nő halála kapcsán. A hatóság 500 ezer forintra büntette az intézményt, amely két év után fejezte ki részvétét a családnak.

Az idős, de amúgy életerős beteget 2024 szeptemberében szívinfarktusra utaló tünetekkel vitték be a sürgősségi osztályra.

Az NNGYK vizsgálata részletesen feltárta az ellátás elmaradásának körülményeit: az ápolók

a beteg kifejezett kérése ellenére sem végeztek EKG-vizsgálatot,

ráadásul az állapotához képest indokolatlanul alacsony, kevésbé sürgős kategóriába sorolták a pácienst.

A hosszas várakozás alatt a nő állapota folyamatosan romlott, hozzátartozói pedig hiába kértek többször is érdemi segítséget a személyzettől, nem történt beavatkozás.

Mivel érdemi orvosi ellátást nem kaptak, a család végül úgy döntött, hogy máshol keresnek segítséget, és elhagyták a kórházat, de az asszony időközben elhunyt.

A hatóság szerint az EKG elvégzésével és a megfelelő besorolással az állapotromlás elkerülhető vagy kórházi körülmények között kezelhető lett volna – írja a telex.hu.

A beteg fia által indított panasz nyomán kiszabott 500 ezer forintos bírságot az intézmény már befizette. Bár a kórház korábbi, az azóta távozott osztályvezető nyilatkozatára épülő belső vizsgálata még nem talált hibát, a vezetés most teljes egészében elfogadta az NNGYK megállapításait.

Az intézmény elismerte az elfogadhatatlan kommunikációt és a szakmai szabályszegést.

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