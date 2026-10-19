Távozik a NIÜ vezérigazgatója

A bejegyzés szerint a megüresedő vezetői pozíció betöltésére a tárca pályázatot ír ki, az új vezető kiválasztásáig az ügynökség szakmai irányítását a minisztérium felügyeli. Horváth Péter a személyi döntésről és a NIÜ megújuló feladatairól hétfőn állománygyűlésen tájékoztatta az ügynökség munkatársait.

A tájékoztatás szerint a minisztérium kidolgozta Magyarország új tudománypolitikai és innovációs stratégiáját, amelynek bemutatásában kiemelt szerepet kap majd az új vezetéssel megújuló NIÜ.

A NIÜ feladata Magyarország innovációs képességének erősítése: támogatja a hazai vállalkozások és startupok innovatív ötleteinek fejlesztését, hazai és nemzetközi piacra jutását, valamint ösztönzi a kutatók, az egyetemek és a vállalkozások együttműködését – írta Horváth Péter.

Az államtitkár ismertette: a jövőben, új feladatként a feltörekvő technológiákat képviselő szektorok támogatása, megismertetése is az ügynökség tevékenységei közé tartozik majd, beleértve a kvantumtechnológiát, a biotechnológiát, az űripart és a drónipart is. Tanácsadással, képzésekkel és mentorálással segíti, hogy az új ötletekből piacképes termékek és szolgáltatások szülessenek.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium az átmeneti időszakban is biztosítja az ügynökség folyamatos működését, a hazai innovatív vállalkozások támogatását és a folyamatban lévő szakmai programok végrehajtását – hangsúlyozta bejegyzésében Horváth Péter.

Bódis László 2023 novemberétől töltötte be a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) vezérigazgatói posztját, a tisztséget a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkári feladatai mellett látta el.