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Forgalmi dugó az M1 autópálya feletti átvezető hídon Tata határában 2013. augusztus 9-én. Egy Győr felé haladó kamion átszakította az M1-es két pályáját elválasztó szalagkorlátot, áttért a szemben lévő sávba, majd ott fejtetőre állt. A járműbe belerohant egy Budapest felé haladó kisebb tehergépkocsi, egy másik sofőr pedig a kormányát elrántva az árokba hajtott. A balesetben a teherautók vezetői sérültek meg, őket kórházba szállították. A háttérben villámlás.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Sorra döntötte ki a terelőtáblákat az autós az M1-es autópályán, kiderült mi okozta a pusztítást

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Tatabánya közelében a Budapest felé vezető oldalon hajtott munkaterületre egy teherautósofőr. A férfi egy elterelt szakaszon tért le az úttestről, és több terelőtáblát is kidöntött.

A teherautó a munkaterületen várakozó járműszerelvényről az úttestre benyúló hidraulikus vezérlőtömb csatlakozóján is áthajtott. Az október 8-án történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a rendőrök azonban drogtesztet végeztek a 41 éves sofőrön, amely pozitív eredményt mutatott – számolt be róla a kemma.hu.

A Komárom-Esztergom megyei rendőrség posztja szerint a férfit vér- és vizeletmintavételre előállították, az ügyeletes orvos pedig bódult állapotúnak minősítette. Büntetőeljárás indult ellene járművezetés bódult állapotban vétségének gyanúja miatt.

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Kezdőlap    Belföld    Sorra döntötte ki a terelőtáblákat az autós az M1-es autópályán, kiderült mi okozta a pusztítást

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