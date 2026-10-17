Sorra döntötte ki a terelőtáblákat az autós az M1-es autópályán, kiderült mi okozta a pusztítást

A teherautó a munkaterületen várakozó járműszerelvényről az úttestre benyúló hidraulikus vezérlőtömb csatlakozóján is áthajtott. Az október 8-án történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg, a rendőrök azonban drogtesztet végeztek a 41 éves sofőrön, amely pozitív eredményt mutatott – számolt be róla a kemma.hu.

A Komárom-Esztergom megyei rendőrség posztja szerint a férfit vér- és vizeletmintavételre előállították, az ügyeletes orvos pedig bódult állapotúnak minősítette. Büntetőeljárás indult ellene járművezetés bódult állapotban vétségének gyanúja miatt.