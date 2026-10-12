Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

Bujdosó Andrea azt írta, hogy az etikai bizottság javaslata alapján a Tisza-frakció jövő héten hozza meg a döntését. A vizsgálat lezárultáig Kaprinyák Tibor képviselő nem vesz részt az Országgyűlés munkájában – tette hozzá.

Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tiszás alelnökéről a múlt héten jelentek meg olyan külföldön készült képek a sajtóban, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, például oroszlánnal pózol.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter október 5-ei Facebook-posztjában azt írta, hogy több ezer megkeresést kapott az ügyben. Közölte: Kaprinyák Tibor országgyűlési képviselő, a minisztériumban semmilyen tisztséget nem tölt be és semmilyen feladatot nem lát el.

Magyar Péter miniszterelnök október 6-án kezdeményezte, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és „tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben és mi az, ami nem”.