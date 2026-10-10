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Nyitókép: Jirapong Manustrong/Getty Images

Szoronganak a magyar fiatalok, az is kiderült, miért

Infostart / MTI

Több a lány a szorongók között, a fiatalok harmada rendszeresen szorong. 96 százalék használja a mesterséges intelligenciát, sokan lelki tanácsadásra is – derül ki az Idea Intézet 2026 nyarán végzett országos felméréséből, amelyet a Mentális Egészség Világnapja alkalmából tettek közzé október 10-én.

A Fiatalok, hogy vagytok? című elemzés szerint a fiatalok 37 százaléka gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját.

41 százalékuk a „fenyegetett mentális állapot” kategóriájába tartozik, ez több mint 200 ezer fiatal a mintegy 580 ezres 14–19 éves népességből.

Ez a besorolás nem jelent pszichiátriai diagnózist, de egyértelműen arra utal, hogy az érintettek lelkiállapota fokozott figyelmet és támogatást igényelhet.

A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, „a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető”, átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet.

A lányok körében kedvezőtlenebbek az adatok.

Továbbá alacsonyabb jólléti értékek jelentek meg az egyszülős családban, az anyagi nehézségeket érzékelő, a közép-magyarországi – nem fővárosban –, valamint a szűkebb vagy konfliktusosabb kapcsolati hálóban élők között.

A fiatalok érzékelik a problémát, de a segítségkérést erős bizalmi akadályok nehezítik – olvasható a tanulmányban.

Sokan igyekeznek eltitkolni problémáikat. A segítségkérés akadálya lehet a válaszadók 67 százalékánál a szégyenérzet, 63 százalékánál a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom, 42 százalék pedig úgy gondolja, sokan nem is tudják, hová fordulhatnak.

A társas kapcsolatok fontos védőhálót jelentenek, miközben sok fiatalt ér bántalmazás. A fiatalok legfontosabb informális támaszai a barátok és közvetlen családtagok. A válaszadók 80 százaléka megértőnek és segítőkésznek tartja barátait, 73 százaléka szüleit. Ugyanakkor

a válaszadók 57 százaléka jelezte, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazták.

Ez mintegy 330 ezer fiatalt jelenthet. A bántalmazás leggyakoribb formája a csúfolódás, rosszindulatú pletyka, erről beszélt a megkérdezettek 41 százaléka, további 39 százalék bántó, megalázó kritikáról, 34 százalék pedig kiközösítésről – derül ki a tanulmányból.

„Az iskola a legfontosabb stresszkörnyezet, de támogató szerepet is betölthet. A vizsgált stresszforrások közül az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a továbbtanulással és pályaválasztással kapcsolatos döntések jelentették a legnagyobb terhelést a 14–19 évesek számára” – áll a nyári iskolai szünet elején készült felmérésről szóló tanulmányban.

Az iskola ugyanakkor rendszeres napirendet, kortársközösséget, társas kapcsolódási lehetőségeket és potenciálisan támogató felnőtteket is biztosíthat - fűzték hozzá.

A fiatalok 43 százaléka aggódik, hogy nem tudja eldönteni, mihez kezdjen az életével.

Többen úgy érezték, hogy az oktatási rendszerben nem kapnak elegendő gyakorlati útmutatást a továbbtanuláshoz, a munkába álláshoz és az önálló élet megkezdéséhez.

A mesterséges intelligencia használata általános a 14–19 évesek körében, a megkérdezettek 96 százaléka használja valamilyen gyakorisággal,

közel minden második válaszadó pedig naponta. Az AI-t elsősorban praktikus, tanulási és tájékozódási célokra használják, de lelki és magánéleti kérdésekben is számottevő a szerepe. Az AI-t használó fiatalok több mint fele kért már legalább egyszer segítséget, tanácsot vagy információt lelki vagy magánéleti kérdésekben. Ez gyakoribb a lányok, illetve a 16–19 évesek, illetve a problémáikról másokkal kevésbé szívesen beszélők körében.

Az AI-t lelki vagy személyes témákban használók 44 százaléka úgy érezte, hogy érdemi segítséget kapott

– áll a tanulmányban.

„A WHO adatai szerint az élet során jelentkező mentális problémák mintegy fele már 14 éves korig kialakul, és a felnőttkorban tapasztalt esetek csaknem fele 18 éves kor előtt már kezdetét veszi” – idézik.

Az Idea Intézet felmérése, amelyet az UNICEF Magyarország és az NN Biztosító megbízásából 2026. június 11. és július 11. között 14-19 évesek körében végzett, elérhető a https://unicef.hu/wp-content/uploads/2026/09/a-14-19-evesek-mentalis-egeszsege-2026-09-14_.pdf linken.

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