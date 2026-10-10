Sci-fi Szegeden, nem kell már már nyitvatartási idő a diákok számára

Az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként négy beltéri kölcsönző automata, egy külső könyvvisszaadó és egy könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.

Az uniós támogatással megvalósult fejlesztés részeként RFID alapú (érintésmentes rádiófrekvenciás azonosítást alkalmazó) biztonsági és állományvédelmi rendszert alakítottak ki. Néhány hónap alatt a könyvtár csaknem 350 ezer kötetes szabadpolcos olvasótermi állományát RFID-címkékkel látták el, összekapcsolva a rendszert a könyvtár online katalógusával.

A beltéri automatákat a könyvtár földszintjén, illetve az első és a harmadik emeleti olvasótermekben helyezték el. Az előbbiek kölcsönzés mellett visszavételre is alkalmasak.

A könyvtárnak helyet adó épület mellett a külső könyvvisszaadó automata a könyvtár nyitvatartási idején kívül is lehetőséget biztosít a kölcsönzött kötetek leadására.

Ugyanitt könyvátvevő automata is működik, amelybe az olvasók a könyvtár katalógusán keresztül raktári és szakolvasótermi dokumentumokat kérhetnek átvételre, akár otthonról is.