Rengeteg eső érkezik, mutatjuk a területi eloszlást

Áztató esőt hoz egy mediterrán ciklon a Kárpát-medencébe. A csapaték dél-nyugati irányból érkezik, tehát szombaton először az ország nyugati felében örülhetnek az esőnek, amely a vasárnap húzódik kelet felé.

Szombat hajnalban és reggel a Dél-Dunántúlon már előfordulhat kisebb eső, majd napközben elszórtan várható csapadék, de az északkeleti, keleti tájakon estig még kicsi az esély esőre.

Estétől azonban már sokfelé eshet. Mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +12 fok között alakul, az északi fagyzugokban és a Nyírségben lesz a hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 17 és 22 fok között várható, de a Dunántúl délkeleti felén ennél helyenként kissé hűvösebb, míg a naposabb északkeleti, keleti határvidéken néhány fokkal melegebb is lehet.