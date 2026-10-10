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Étkezőkocsi a nyári menetrendről tartott sajtótájékoztatón a Kelenföldi pályaudvaron 2022. június 16-án. A Volánbusznál június 16-án, a vasútnál pedig június 18-án lép életbe a nyári menetrend.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Nagy bejelentés a MÁV-tól, gyorsulnak a vonatok Kelenföldnél

Infostart / MTI

Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV-csoport az 1-es vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között – jelentette be a társaság vezérigazgatója szombaton.

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán közölte, ezen és a következő hétvégén dolgoznak azon, hogy a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. Ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest XI. kerületében, a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. A munka során 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg – írta.

Hozzátette: a beavatkozások eredményeként 600 méteren javul a vasúti pálya állapota. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik:

  • a jelenlegi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyén 80 kilométeres sebesség lesz megengedett,
  • a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 kilométeres pályasebességet.
A sebességkorlátozások fokozatos enyhítésével 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és javulhat a menetrend tarthatósága.

A munka idején a Muskétás utcai vasúti átjárót lezárják.

A következő két hétvégén a vágányzár miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A vezérigazgató arra kérte az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV-csoport online felületein vagy a MÁVPlusz alkalmazásban.

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