Nagy bejelentés a MÁV-tól, gyorsulnak a vonatok Kelenföldnél

Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán közölte, ezen és a következő hétvégén dolgoznak azon, hogy a pálya állapota miatt bevezetett sebességkorlátozások egy részét megszüntessék. Ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest XI. kerületében, a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. A munka során 880 tonna zúzott követ mozgatnak meg – írta.

Hozzátette: a beavatkozások eredményeként 600 méteren javul a vasúti pálya állapota. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik:

a jelenlegi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyén 80 kilométeres sebesség lesz megengedett,

a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 kilométeres pályasebességet.

A sebességkorlátozások fokozatos enyhítésével 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és javulhat a menetrend tarthatósága.

A munka idején a Muskétás utcai vasúti átjárót lezárják.

A következő két hétvégén a vágányzár miatt egyes vonatok menetrendje is módosul. A vezérigazgató arra kérte az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV-csoport online felületein vagy a MÁVPlusz alkalmazásban.