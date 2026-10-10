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A hétvégi kihelyezett kormányülés első napjának 11. órájában, a napirendi pontok felénél tartanak – közölte Magyar Péter a közösségi oldalán szombat este 8 óra után. A miniszterelnök azt írta, megviselten, de bizakodóan dolgoznak tovább.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter gigászi bírságról üzent, van okuk félni az érintetteknek

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„A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A kormány már elkezdte az eddiginél súlyosabb bírságolási gyakorlatot: október elején például újabb 100 millió forintos bírsággal sújtották az SK On Hungary iváncsai akkugyárát, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott.

Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságon belül – közölte nemrég Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák.

„Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első”

– hangsúlyozta a tárcavezető.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter gigászi bírságról üzent, van okuk félni az érintetteknek

bírság

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Magyar Péter gigászi bírságról üzent, van okuk félni az érintetteknek
környezetvédelem

Magyar Péter gigászi bírságról üzent, van okuk félni az érintetteknek
„A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormány már meg is kezdte a bírságolást.
 

Újabb feljelentést tett a gazdasági miniszter az Eximbank ügyei miatt

Karácsony Gergely az InfoRádió Arénájában: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

Karácsony Gergely az InfoRádió Arénájában: a jó egyezség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott

A kormánnyal kötött 120 milliárd forintos támogatásról, a központosított budapesti parkolás előnyeiről, a kerületi polgármesterek elégedetlenségéről és a kormányzati támogatás nélküli budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Karácsony Gergely az InfoRádióban válaszolt Vitézy Dávid olimpiás „stoptáblájára”

Rendkívüli Fővárosi Közgyűlés összehívását sürgetik kerületi polgármesterek

VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
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