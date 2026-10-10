Magyar Péter gigászi bírságról üzent, van okuk félni az érintetteknek

A kormány már elkezdte az eddiginél súlyosabb bírságolási gyakorlatot: október elején például újabb 100 millió forintos bírsággal sújtották az SK On Hungary iváncsai akkugyárát, mert az engedélytől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott.

Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul a januárban létrejövő Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóságon belül – közölte nemrég Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.

A főhatóság egyik kiemelt feladata lesz majd, hogy odafigyel az akkumulátorgyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra, arra, hogy az engedélyben meghatározott nagyon szigorú feltételeket betartsák.

„Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első”

– hangsúlyozta a tárcavezető.