Jön az ötmilliárdos nyeremény! Most „csak” egy 215 milliós nyertes örülhetett

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

14 (tizennégy)

21 (huszonegy)

35 (harmincöt)

52 (ötvenkettő)

76 (hetvenhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 2 163 535 forint;

3 találatos szelvény 2617 darab, nyereményük egyenként 27 230 forint;

2 találatos szelvény 66 088 darab, nyereményük egyenként 3805 forint.

A következő sorshúzáson 5 milliárd forint lesz a főnyeremény.

Joker: 488141

A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 215 221 275 forint.