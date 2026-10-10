Jön az ötmilliárdos nyeremény! Most „csak” egy 215 milliós nyertes örülhetett

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 41. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 14 (tizennégy)
- 21 (huszonegy)
- 35 (harmincöt)
- 52 (ötvenkettő)
- 76 (hetvenhat)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 31 darab, nyereményük egyenként 2 163 535 forint;
- 3 találatos szelvény 2617 darab, nyereményük egyenként 27 230 forint;
- 2 találatos szelvény 66 088 darab, nyereményük egyenként 3805 forint.
A következő sorshúzáson 5 milliárd forint lesz a főnyeremény.
Joker: 488141
A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 215 221 275 forint.