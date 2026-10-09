Tíz új tűzoltóautó állt üzembe, 2029-ig további járművek érkeznek még

A járművek a rendezvényt követően azonnal a tűzoltólaktanyákba kerülnek, hogy egy riasztást követően perceken belül útnak indulhassanak tűzesetekhez, közlekedési balesetekhez, viharkárok felszámolásához vagy műszaki mentésekhez – számolt be róla a Katasztrófavédelem.

dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a BM OKF főigazgatója úgy fogalmazott: „a tűzoltóság technikai fejlesztése egy hosszú távú, tudatos építkezés eredménye, folyamatosan jelentős lépéseket tettünk és teszünk annak érdekében, hogy a magyar tűzoltók korszerű, nagyobb teljesítményű és sokoldalúbb eszközökkel végezhessék munkájukat. A mostani fejlesztések is ezt a célt szolgálják.”

A nagyszabású projekt átfogó célja összesen ötvenhat új, komplex tűzoltógépjármű-fecskendő rendszerbe állítása. A beszerzés két ütemben zajlik: a korábban átadott húsz, valamint a mostani tíz szerrel együtt 2026-ban harminc jármű került az igazgatóságokhoz, amelyet 2029 nyaráig további huszonhat követ. A korszerűsítésnek köszönhetően a tűzoltóegységek nagyobb kapacitással és modernebb felszerelésekkel vonulhatnak a helyszínre, hatékonyan tudják a károkat felszámolni, az erdő- és vegetációtüzeket oltani, emellett más összetett, speciális feladatok elvégzésére is használhatóak.