Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt egy nagyinterjúban

A Kontroll YouTube-csatornáján megjelent interjúban Ruff Bálint hangsúlyozta, hogy ő nem hajlandó olyan kisebb-nagyobb kompromisszumokra, mint amikbe 1990-ben belement az akkori új politikai vezetés. Emlékeztetett rá, hogy 36 évvel ezelőtt csak módosították az alkotmányt, 2010-ben pedig a Fidesz a saját maga előnyére fogadta el az alaptörvényt.

Mint mondta, most van itt a lehetősége annak, hogy ennek az országnak legyen normális alkotmánya.

Olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazás fog megerősíteni

– közölte. Az erről szóló konzultáció során nemcsak a köztársasági elnök választásának módja lesz kérdésként feltéve, hanem az is, hogy jó-e a mostani önkormányzati szintek helyzete, elég-e ennyi hatalom egy polgármesternek vagy képviselő-testületnek, vagy nem? – ismertette.

Hangsúlyozta, hogy az Orbán-rendszerből csak kétharmados többséggel lehetett kilépni. Ha nem lett volna a Tiszának kétharmada, akkor az ország nem tudott volna kilépni ebből, ebben az esetben egy „Orbán-rendszer által körbevett állapotban” maradt volna az ország.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e előrehozott önkormányzati választás, vagy ki lehet-e mondani azt, hogy addig nem lesz, amíg nem lesz megszavazva az alaptörvény, úgy válaszolt: nem tagja a Tisza párt elnökségének és a pártnak sem tagja, szerinte ez olyan kérdés, amit a párt vezetőségének kell eldöntenie.

A Kontroll.hu-n olvasható összefoglaló szerint Ruff Bálint azt mondta, politikai tanácsadóként is az Orbán-rendszer leváltása volt a célja és a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is azt szeretné elérni, hogy a hazája egy normális ország legyen.

Szerinte nemcsak a Tisza Párt szavazói akarják tudni, hogy a NER 16 éve alatt milyen bűnöket követtek el az ország ellen, és ezért olyan nagy az elszámoltatás és a jóvátétel iránti igény. Miközben a kormányváltás óta egyszerre folyik a romeltakarítás és az építkezés is, az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora romokat hagyott maga után az Orbán-rendszer. Úgy véli,

nagyon fontos, hogy teljesen feltérképezzék a NER működését, amiben szerinte az állam kirablása volt az elsőrendű cél, nem pedig a felvirágoztatása.

Ruff Bálint közölte: Orbán Viktor már a 2010-es választási győzelme előtt eldöntötte, hogy az egész ország felemelése helyett folyamatossá teszi gyűlöletpropagandát a lakosság megosztása érdekében, hogy újra és újra hatalomban maradhasson.

A Tisza-kormány miniszterelnök-helyettese azt is mondta,

a Fidesz egyik legnagyobb bűne az volt, hogy elterjesztette a normaszegés kultúráját, ami szerint egyesek minden törvényen felül állhatnak.

Bírálta azt is, hogy Orbánék egy „összeszerelő országgá” akarták alakítani Magyarországot, és hogy semmit nem tettek a klímaváltozás hatásai ellen vagy a vízmegtartás érdekében, miközben hatalmas vízigényű akkugyárakat telepítettek sok helyre.

„Nem érdekelte őket, hogy mi lesz az ország jövője” – fogalmazott.

Ruff Bálint hozzátette, számára magánemberként is

elfogadhatatlan volt, hogy a fideszes vezérszónokok és influenszerek hazaárulónak nevezték azokat, akik nem értettek egyet a volt kormánypárt narratívájával.

Szerinte ennek a folytatása az is, hogy most a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ÁVH-nak hívják, amivel meggyalázzák a kommunista diktatúra áldozatait – olvasható az összefoglalóban.