Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

A kormányfő azt írta, „nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon."
Így néz ki a nyugdíjemelés számokban
A kormányfő azt írta, „nem lehet büntetlenséget vásárolni bizonyos vagyonelemek visszaadásával. Az egyetlen opció a teljes ellopott közvagyon visszajuttatása. Ez enyhítő körülmény lehet a bíróságon."
A tőzsde sok cégnek a növekedés következő nagy lépése. Több pénz, nagyobb ismertség, komolyabb partnerek, új akvizíciós lehetőségek és egy felértékelődő részvény. A vagyonadó tervezete viszont furcsa helyzetet teremthet, egy gyorsan növekvő cég tulajdonosa éppen azért gondolhatja meg a tőzsdére lépést, mert a piac sokkal többre értékelné a vállalatát, mint amennyit a nem tőzsdei cégekre előírt képlet kihozna. László is vakarja a fejét.
Az Egyesült Államok a novemberi félidős választások előtt nem indít újabb támadást Irán ellen,
Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".