Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

A tőzsde sok cégnek a növekedés következő nagy lépése. Több pénz, nagyobb ismertség, komolyabb partnerek, új akvizíciós lehetőségek és egy felértékelődő részvény. A vagyonadó tervezete viszont furcsa helyzetet teremthet, egy gyorsan növekvő cég tulajdonosa éppen azért gondolhatja meg a tőzsdére lépést, mert a piac sokkal többre értékelné a vállalatát, mint amennyit a nem tőzsdei cégekre előírt képlet kihozna. László is vakarja a fejét.