Legionella baktérium van a kórház vizében Kisvárdán

Csütörtöki közleményük szerint a kórokozót a vízminőség-ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain, a megelőző intézkedések a kétszáz ágyas pavilonépületet érintik.

Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését és a vízvezeték-hálózat korszerűsítését, erre az időszakra palackozott ivóvizet biztosít az intézmény.

Hangsúlyozták: a betegellátás zavartalanul működik, a kórházhigiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal.