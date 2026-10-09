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Nyitókép: White Bear Studio/Getty Images

Legionella baktérium van a kórház vizében Kisvárdán

Infostart / MTI

Korlátozták a vízhasználatot legionella baktérium jelenléte miatt a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórházban, ahol megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését – közölte a gyógyintézmény a honlapján.

Csütörtöki közleményük szerint a kórokozót a vízminőség-ellenőrzés mutatta ki a vízhálózat egyes pontjain, a megelőző intézkedések a kétszáz ágyas pavilonépületet érintik.

Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták, megkezdték a vízhálózat és a csaptelepek fertőtlenítését és a vízvezeték-hálózat korszerűsítését, erre az időszakra palackozott ivóvizet biztosít az intézmény.

Hangsúlyozták: a betegellátás zavartalanul működik, a kórházhigiénés és a műszaki intézkedések mellett a kórház folyamatosan együttműködik a hatóságokkal.

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