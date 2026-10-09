Körforgás – Már nem csupán a pénz miatt van, hogy minden kilencedik mobil felújított készülék

Pozitív változás, hogy egyre kevesebb használaton kívüli mobil marad a fiókokban. Tavaly még az e tárgyban készült felmérés válaszadóinak 60 százaléka mondta azt, hogy otthon tart ilyen készüléket, idén viszont ez az arány 48 százalékra csökkent, ami bár még mindig nagyon sok telefont jelent, de az irány Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója szerint azért egyértelműen kedvező.

Szerinte ez a tudatosságnak is köszönhető, ugyanakkor korábban volt egy szintén érthető felfogás, hogy biztos, ami biztos, legyen otthon egy tartalék mobil. Ezen kívül sokakat tart vissza a kidobástól az a fajta bizonytalanság, hogy mi történik a készülékkel és a rajta maradt személyes adatokkal. Az adatbiztonság és az átlátható átadás folyamata nagyon fontos a magyaroknak, és ezt 25 százaléknyian meg is említik a friss kutatásban. Az adattörlési biztonságon kívül az anyagi és a hűségprogrammal kapcsolatos ösztönzők is fontosak a fogyasztóknak.

A kutatás arra is kitért, hogy

a magyarok harmada egészen addig használja a telefonját, amíg az meg nem hibásodik, és a megkérdezettek 67 százaléka már inkább javíttatná is a készülékét.

Hogy ez azt jelenti-e, hogy erősödik Magyarországon az a szemlélet, mely szerint egy telefont nem feltétlenül kell néhány évente lecserélni, arról azt mondta: a válasz egyértelműen igen.

„A magyarokra inkább jellemző, hogy hosszú ideig használják a készüléket. A válaszadók harmada egészen a meghibásodásig használja a telefont, és csak 22 százalék jelezte azt, hogy legfeljebb kétévente cseréli. Vagyis nálunk kevésbé jellemző a nagyon gyakori készülékcsere” – szögezte le Tőzsér Judit.

A fogyasztók az e-hulladék újrahasznosítására is egyre nyitottabbak, szerinte azért, mert az emberek környezettudatossága nő. Maga a Yettel több olyan programlehetőséget is biztosít, amely talán motiválja az embereket arra, hogy nagyobb biztonsággal, szélesebb választékkal és több lehetőséggel tudjanak új készüléket vagy használtat vásárolni, és így akár azok az értékes színesfémek is visszakerülhetnek a technológiai körforgásba, amelyeket az otthon fekvő használt telefonok tartalmaznak – mondta.

Aki le akarja adni a régi telefonját, annak először is azt kell átgondolnia, mennyi ilyen készüléke van otthon, azokat el akarja-e adni vagy be akarja-e számíttatni. Ha már nem használható, semmiképp se dobja a telefont kommunális hulladék közé, hanem vigye el egy kijelölt gyűjtőhelyre vagy egy szolgáltató üzletébe. Leadás előtt pedig minden személyes adatot törölni kell.

A felújított mobiltelefonok iránti nyitottsággal kapcsolatban Tőzsér Judit hangsúlyozta: van emögött anyagi megfontolás is, de talán a fenntarthatóság és a tudatosság is egyre inkább vezérlő elv. A jelenleg használt készülékek 11 százaléka már felújított eszköz.

A cikk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.