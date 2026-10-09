Jövőre újra a Magyar Nemzeti Múzeumban látható a World Press Photo kiállítás

A 2026-os World Press Photo jelenleg a Biodómban látható. A tárlatnak 4 év szünet után ad majd újra otthont a MNM, amely 2027-ben ünnepli 225. születésnapját.

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója az intézmény YouTube-csatornáján közzétett videóban a világ egyik legnagyobb presztízsű fotókiállításának nevezte a World Press Photót, hozzátéve: annak képei a jelent ábrázolják, de a múlt részeivé válnak majd, és az MNM természetes helye a múltról és a jelenről is szóló beszélgetéseknek.

Révész Tamás, a kiállítás főszervezője szerint a Magyar Nemzeti Múzeumba visszatérni olyan, mint egy rehabilitáció, mint amikor valaminek a helyrehozatala történik.

A tárlat méltó módon visszakerül a városközpontba, a legelegánsabb múzeumok egyikébe, ahol hihetetlen látogatottsága volt - emlékeztetett, hozzátéve: azt reméli, hogy az épületben lévő egyéb kiállítások és a World Press Photo, mint a mágnes fogja vonzani a látogatókat.

A World Press Photo egy független, nonprofit szervezet, amelyet Hollandiában alapítottak 70 évvel ezelőtt, a díjkiosztó ceremóniát a holland fővárosban, Amsterdamban rendezik. A verseny után a nyertes képek egy világkörüli kiállításon vesznek részt, így jut el Magyarországra.