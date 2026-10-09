Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma azonban markánsabb felfelé korrekciót lehetett látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár Ázsiában felemás elmozdulásokat mutattak reggel a tőzsdék, az európai részvénypiacokon határozott emelkedések vannak és az irányadó amerikai indexek is pluszban nyitottak. Makroadatok tekintetében csendes a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelnek. Az amerikai tőzsdéken pozitív a hangulat, a Dow az S&P 500 és a Nasdaq is enyhe emelkedéssel kezdte a napot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.