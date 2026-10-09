Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető
14.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza
16.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője
18.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
23.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Vasárnap
5.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
8.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos
13.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező
14.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
16.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
23.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke