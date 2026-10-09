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2026. október 9. péntek Dénes
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ARÉNA - PODCASTOK
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Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Karácsony Gergely, Oroszi Beatrix, Tóth Gábor, Brenzovics László, Rókusfalvy Pál, Demkó Attila, Halász Bence.

Szombat

11.00 Halász Bence Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes kalapácsvető

14.00 Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa és Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE Meteorológiai Tanszékének doktorandusza

16.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

18.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

23.00 Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa

Vasárnap

5.00 Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke

8.00 Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos

13.00 Rókusfalvy Pál borkultúra-szervező

14.00 Cseh Gergő Bendegúz történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

16.00 Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

23.00 Tóth Gábor, a Magyar Kórházszövetség elnöke

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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A hétvégi, az Egyesült Államokban tartott Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások előtt élesen bírálta a házigazdát Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnöknek nem tetszik, hogy a Trump-kormányzat úgy akar közvetíteni a békéért, hogy közben gazdasági megállapodásokat keres Moszkvával.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
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2026.10.12. hétfő, 18:00
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Emelkedésben az amerikai tőzsdék, hasítanak a tech-papírok

Nyomás alá került a csütörtöki kereskedésben az OTP, ennek eredményeként jelentős eséssel zárt a BUX, ma azonban markánsabb felfelé korrekciót lehetett látni a bankpapír piacán, és ezzel együtt a BUX indexben is. A nemzetközi hangulat inkább pozitív, bár Ázsiában felemás elmozdulásokat mutattak reggel a tőzsdék, az európai részvénypiacokon határozott emelkedések vannak és az irányadó amerikai indexek is pluszban nyitottak. Makroadatok tekintetében csendes a nap külföldön, a befektetők továbbra is a kötvényhozamok és az olajár alakulására figyelnek. Az amerikai tőzsdéken pozitív a hangulat, a Dow az S&P 500 és a Nasdaq is enyhe emelkedéssel kezdte a napot. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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