Belügyminisztériumi vizsgálat: közlés az augusztus 20-i ünnepségek rendezéséről

A testület megítélése szerint a körülmények indokolták a helyzetfeltárás és az alternatívák előkészítésének párhuzamosságát. Ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna – fogalmaz a bizottság megállapításait tartalmazó közlemény, amelyet a kormany.hu weboldalon pénteken tett közzé a tárca.

A bizottság hiányosságokat talált a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. A sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján, miről döntött - tették hozzá.

A dokumentum szerint a rendkívüli helyzet azért jött létre, mert az új kormány a programsorozatot már megkötött szerződésekkel vette át. Viszont az eredeti fővállalkozó, a Lounge Event Kft. bankszámláinak korlátozása és az elmaradt alvállalkozói kifizetések miatt a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án arra a megállapításra jutott, hogy a cég a feladatot nem képes teljesíteni, ezért a szerződéseket felmondta.

Ilyen körülmények között fel kellett mérni, hogy a hátralévő időben, a már elvégzett munkák és eszközök felhasználásával egyáltalán lehetőség van-e az ünnepség megtartására, és ha igen, az milyen elemekből álljon. Ugyanis a felmondástól az új közbeszerzés megindításáig 14 nap telt el, a szerződéskötéstől augusztus 20-ig pedig mindössze 36 nap maradt. Ezért jöhetett szóba kizárólag a rendkívüli sürgősségre alapított, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - ismertették.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) az NRÜ adatai alapján három vállalkozást (HARDROCK Szolgáltató Kft., KulTechDesign Kft., Positive Adamsky Creative Kft.) hívott fel ajánlattételre. Mivel csak a HARDROCK tett ajánlatot, árverseny nem alakult ki.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Lounge Eventtel kötött két keretszerződés együttes bruttó keretösszege 17 470 684 726 forint volt.

Az áttervezett programra a HARDROCK KFT-vel kötött új szerződés bruttó felső összege pedig 4 047 109 000 forint lett, ami a korábbi keretnek a negyedét sem éri el.

A megvalósításban közel kétszáz partner és alvállalkozó, valamint több mint ezer ember vett részt. Továbbá a Lounge Event korábbi megrendeléseiben meghatározott tételekre 18 százalékos ügyviteli díj rakódott. Az új szerződésben viszont az szerepelt, hogy a feladatokat az átalánydíjon belül, külön százalékos felár nélkül kell ellátni – sorolták.

A vizsgálat azt is megállapította, hogy a fő rendszerszintű hiba az egyetlen fővállalkozótól való túlzott függőség volt. A szervezés és az alvállalkozók finanszírozása a Lounge Eventnél összpontosult, az államnak pedig nem volt azonnal igénybe vehető helyettesítő megoldása. Így egyetlen cég pénzügyi problémája az egész ünnep megrendezését veszélyeztette. Ezért egyszerre kellett tisztázni a korábbi szerződések alapján beszerzett termékek és elvégzett munkák további felhasználhatóságát, a még biztosítható forrásokat és az új program tartalmát.

A sajtóban ismertetett, részben már a felmondást megelőző kapcsolatfelvételek a rendezvény megvalósíthatóságának felmérését szolgálták, ezért a céllal összeegyeztethetőnek tekinthetők. „E levelezés hitelességének és teljes körű jogi megítélésének vizsgálatára nem terjedt ki a bizottság hatásköre, ugyanakkor kizárólag ezekből nem vonható le olyan következtetés, hogy a nyertes kiléte előre eldőlt volna” – fogalmaztak.

A bizottság a vizsgálat alapján azt javasolta a tárcának, hogy az NKOH elnöke az NRÜ bevonásával készítsen a működési modellre vonatkozó átalakítási javaslatot és ütemtervet. Az új modell erősítse az állami koordinációt és az érdemi versenyt, tegye lehetővé a szükséges szolgáltatások több vállalkozótól történő beszerzését és biztosítson jogszerű, gyors helyettesítést. Ugyancsak szükséges a döntések és a költségbecslés átláthatóbb dokumentálása, valamint a vállalkozók teljesítőképességének folyamatos követése is.

A vizsgálóbizottság a régi és az új szerződések elszámolásának tételes egyeztetését is javasolja. Meg kell határozni és vissza kell követelni a visszajáró előlegeket – jelezték.

A közleményben az is szerepel, hogy a bizottság hatásköre nem terjedt ki a szerződők polgári jogi vitájának megítélésére, nem helyettesítette a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy a bíróság eljárását és nyomozati jogkörrel sem rendelkezett. A 33 oldalas vizsgálati jelentés teljes terjedelmében elolvasható a kormany.hu oldalon – írták.

A Belügyminisztérium augusztus 26-án rendelt el vizsgálatot az augusztus 20-i események közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban – mint akkor írták – a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázására.

Korábban a Mi Hazánk Mozgalom közölte, hogy feljelentést tett a rendezvények közbeszerzési eljárása, versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt. A Fidesz-frakció azt közölte, hogy közérdekű bejelentéssel élnek a Közbeszerzési Hatóságnál a lebonyolítás és a pályáztatás körülményei miatt, továbbá Hadházy Ákos volt független országgyűlési képviselő is feljelentést helyezett kilátásba az ügyben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság október 7-én közölte, hogy nyomozást indított az augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzéssel kapcsolatban versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt.