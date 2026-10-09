Beállt a sztráda, két autó ütközött, óriási a dugó

Az M1-es autópályán Budapest irányába, Bicske térségében összeütközött két személyautó – közölte az Útinform. A 33-as km-nél, ahol eredetileg az új, sajátoldali kiszélesített pályán, két sávon halad a forgalom, a helyszínelés idejére csak egy sávon járható.

Az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-s autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és a 30-as km között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és külső sávon halad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart, és az M0-s autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban.

Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-s autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolat felújítás miatt. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható.

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