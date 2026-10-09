A hatóság javasolja, hogy a 647388, illetve a 849855 cikkszámú, ASCE - Aldi SÜD Group Supply Chain Entity GmbH által gyártott Ambiano márkájú hajszárítót ne használják tovább, a terméket a vásárlók vigyék vissza a legközelebbi Aldi-üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik.
Áramütést okozhat ez a hajszárító, visszahívják a forgalomból
Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítót, mivel annak hálózati kábele sérülhet, amelynek következtében áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.
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Láthatatlan veszély fenyegeti a magyar cégeket: egy szempillantás alatt elveszi a vevőket a mesterséges intelligencia
Képzelj el egy vállalkozást, amelynek jó weboldala van, több száz értékelése, stabil Google-helyezése és folyamatosan érkező ügyfelei. Látszólag minden rendben. Aztán egy potenciális vásárló nem a Google-ben keres rá, hanem megkérdezi a ChatGPT-t: „Kit választanál a helyemben?” Ha a cég nincs benne a válaszban, ennek a vásárlónak gyakorlatilag nem létezik. Ez az AI által létrehozott digitális láthatatlanság egyik új formája. Ennek megértéséhez 8 iparágat vizsgáltunk 5 magyar városban. Összesen 8 880 keresést és AI-futtatást, valamint 161 842 normalizált megfigyelést elemeztünk. A Google hagyományos találatait és Maps-eredményeit vetettük össze a ChatGPT, a Gemini és a Google AI Mode válaszaival. Az eredmények alapján nem egyszerűen egy új keresőcsatorna jelent meg: az változik meg, hogy mit jelent online láthatónak lenni. A témáról e cikk szerzői 1,5 órás interaktív workshopot tartanak november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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