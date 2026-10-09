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Nyitókép: Pixabay.com

Áramütést okozhat ez a hajszárító, visszahívják a forgalomból

Infostart / MTI

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítót, mivel annak hálózati kábele sérülhet, amelynek következtében áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság javasolja, hogy a 647388, illetve a 849855 cikkszámú, ASCE - Aldi SÜD Group Supply Chain Entity GmbH által gyártott Ambiano márkájú hajszárítót ne használják tovább, a terméket a vásárlók vigyék vissza a legközelebbi Aldi-üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik.

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fogyasztóvédelem

termékvisszahívás

hajszárító

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