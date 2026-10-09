Áramütést okozhat ez a hajszárító, visszahívják a forgalomból

Képzelj el egy vállalkozást, amelynek jó weboldala van, több száz értékelése, stabil Google-helyezése és folyamatosan érkező ügyfelei. Látszólag minden rendben. Aztán egy potenciális vásárló nem a Google-ben keres rá, hanem megkérdezi a ChatGPT-t: „Kit választanál a helyemben?” Ha a cég nincs benne a válaszban, ennek a vásárlónak gyakorlatilag nem létezik. Ez az AI által létrehozott digitális láthatatlanság egyik új formája. Ennek megértéséhez 8 iparágat vizsgáltunk 5 magyar városban. Összesen 8 880 keresést és AI-futtatást, valamint 161 842 normalizált megfigyelést elemeztünk. A Google hagyományos találatait és Maps-eredményeit vetettük össze a ChatGPT, a Gemini és a Google AI Mode válaszaival. Az eredmények alapján nem egyszerűen egy új keresőcsatorna jelent meg: az változik meg, hogy mit jelent online láthatónak lenni. A témáról e cikk szerzői 1,5 órás interaktív workshopot tartanak november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!