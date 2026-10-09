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Nyitókép: Police.hu

A csalók már a vagyonvédelmi hivatalra is hivatkoznak, álrendőröket kaptak el az igaziak

Infostart / MTI

Zsaroltak és elraboltak egy férfit álrendőrök a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalra (NVVH) hivatkozva. A hatóságok elfogták az elkövetőket – tájékoztatott a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).

A nyomozó ügyészek hivatalos személyi jelleg színlelésével elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és jelentős érdeksérelmet okozva, illetve hivatalos eljárás színlelésével elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a három férfival szemben, közülük kettőnek indítványozták a letartóztatását – írja a közlemény.

Azt írták: a nyomozás adatai szerint az egyik elkövető 2026 júliusában – magát valótlanul a titkosszolgálat munkatársának kiadva – egy benzinkúton azzal szólította meg a sértettet, hogy tudomása szerint több büntetőeljárás folyik vele szemben, ám kétmilliárd forint megfizetése ellenében el tudja intézni, hogy ezek az ügyek a süllyesztőbe kerüljenek. A sértett az ajánlatot nem fogadta el, ezért a férfi később több alkalommal is megkereste őt, illetve próbált rá nyomást gyakorolni, így többek között azt állította, hogy folyamatos megfigyelés alatt áll.

A tájékoztatás szerint a sértett továbbra sem állt kötélnek, ezért 2026. október 8-án a férfi két társa megjelent a sértett lakásánál és megtévesztő módon magukat rendőrnek kiadva, hivatalos eljárást színlelve azt állították, hogy elő fogják állítani a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatalhoz.

A két álrendőr a sértettet megmotozta, telefonját elvették, majd egy megkülönböztető jelzéssel ellátott gépkocsiba ültetve elhajtottak vele. A gépkocsiból útközben felhívták a társukat, akinek az "utasítására" a sértettet visszavitték a lakásához, és arra szólították fel, hogy a társukkal mihamarabb vegye fel a kapcsolatot – ismertették.

A nyomozó ügyészség a gyanúsítottakat az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Ellátó Igazgatóság taktikai egysége, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség közreműködésével elfogta. A gyanúsítottak közül azt a két személyt, akik „nagyobb szerepet vállaltak az elkövetésben”, őrizetbe vették és indítványozták a letartóztatásukat – olvasható a KNYF közleményében.

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