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Hallerné Nagy Anikó, az Országgyûlés alelnöke az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Tiszás házelnök, aki rendre utasította Magyar Pétert

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Sűrű hónapot tudhat maga mögött Hallerné Nagy Anikó, aki az elmúlt időszakban ideiglenes házelnökként, valamint az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság tagjaként is dolgozott az Országgyűlésben. Az alelnök a Telexnek adott interjújában részletesen beszélt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjének kiválasztási folyamatáról, a parlamenti fegyelemről és a Magyar Péter miniszterelnökkel való munkakapcsolatáról.

Hallerné Nagy Anikó a telex.hu-nak adott hosszú interjújában tisztázta: a parlamenti ülés levezetés során nem érvényesülhet kivételezés, a Házszabály betartatása szigorú kötelesség.

Arra a kérdésre, hogy kapott-e utólag kritikát a kormányfőtől, miután a plenáris ülésen elvette tőle a szót, az alelnök úgy fogalmazott:

„Nem, nem. Sőt, volt hogy

még a plenáris ülésteremben átölelt és megpuszilt,

én pedig jeleztem neki, hogy még egy ilyen, és szankciók lesznek. De a miniszterelnök úr belátja és elfogadja azt, hogy a szabályok mindenkire érvényesek, és ebből nincs kitáncolás.”

Az alelnök elmondása szerint a személyes érintettség miatti felszólalások szigorú keretek között tarthatók csak mederben, és bár az ellenzéki oldal is igyekszik kihasználni a Házszabály adta lehetőségeket, levezető elnökként a méltatlan és személyeskedő vitákat meg kell akadályozni.

Vagyonvisszaszerzés

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását övező társadalmi és politikai viták kapcsán hangsúlyozta, hogy a szakbizottság a nyílt pályázattal a maximális átláthatóságra törekedett. A győztes Unger Anna kiválasztását azzal indokolta, hogy a megválasztott elnök koncepciója szerint a szervezet kereteit adja meg, míg a szakmai tartalomért az elnökhelyettesek felelnek majd.

Hallerné Nagy Anikó hozzátette, hogy az ideiglenes házelnöki feladatok ellátása után elégedett jelenlegi alelnöki pozíciójával, a jövőben pedig a parlamenti munkája mellett kiemelt figyelmet fordít választókerületére, Sopronra, ahol az osztrák kapcsolatok újjáépítését és az ingázók helyzetének rendezését tekinti fő feladatának.

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Kezdőlap    Belföld    Tiszás házelnök, aki rendre utasította Magyar Pétert

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Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
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