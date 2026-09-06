Tiszás házelnök, aki rendre utasította Magyar Pétert

Hallerné Nagy Anikó a telex.hu-nak adott hosszú interjújában tisztázta: a parlamenti ülés levezetés során nem érvényesülhet kivételezés, a Házszabály betartatása szigorú kötelesség.

Arra a kérdésre, hogy kapott-e utólag kritikát a kormányfőtől, miután a plenáris ülésen elvette tőle a szót, az alelnök úgy fogalmazott:

„Nem, nem. Sőt, volt hogy

még a plenáris ülésteremben átölelt és megpuszilt,

én pedig jeleztem neki, hogy még egy ilyen, és szankciók lesznek. De a miniszterelnök úr belátja és elfogadja azt, hogy a szabályok mindenkire érvényesek, és ebből nincs kitáncolás.”

Az alelnök elmondása szerint a személyes érintettség miatti felszólalások szigorú keretek között tarthatók csak mederben, és bár az ellenzéki oldal is igyekszik kihasználni a Házszabály adta lehetőségeket, levezető elnökként a méltatlan és személyeskedő vitákat meg kell akadályozni.

Vagyonvisszaszerzés

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének megválasztását övező társadalmi és politikai viták kapcsán hangsúlyozta, hogy a szakbizottság a nyílt pályázattal a maximális átláthatóságra törekedett. A győztes Unger Anna kiválasztását azzal indokolta, hogy a megválasztott elnök koncepciója szerint a szervezet kereteit adja meg, míg a szakmai tartalomért az elnökhelyettesek felelnek majd.

Hallerné Nagy Anikó hozzátette, hogy az ideiglenes házelnöki feladatok ellátása után elégedett jelenlegi alelnöki pozíciójával, a jövőben pedig a parlamenti munkája mellett kiemelt figyelmet fordít választókerületére, Sopronra, ahol az osztrák kapcsolatok újjáépítését és az ingázók helyzetének rendezését tekinti fő feladatának.