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Roberto Mancini olasz szövetségi kapitány a másnapi, a magyar válogatott elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő olasz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Puskás Arénában 2022. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Mancini magyarázkodik – újabb kudarc érte az olasz válogatottat

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Nem sikerült Roberto Mancini visszatérése az olasz válogatott élére. A Squadra Azzurra Rómában 2–0-s vereséget szenvedett a belgáktól. A csoport másik mérkőzésén a törökök csak 1–0-ra kaptak ki a törököktől, így az olaszok az utolsó helyen állnak.

Ennek ellenére Roberto Mancini azt hangsúlyozta, hogy csapata a Belgium elleni Nemzetek Ligája-vereség ellenére is a javulás jeleit mutatta. Nem tulajdonított nagy jelentőséget a lefújáskor hallható füttykoncertnek, inkább a nehéz második félidő tanulságaira összpontosított.

A vendégek a 20. percben szereztek vezetést Mika Godts révén, góllal befejezve egy gyors ellentámadást, miután az olasz válogatottban debütáló Alessandro Romano eladta a labdát a középpályán.

Az olasz csapatot a hazai szurkolók hangos füttykoncertje kísérte az öltözőbe már a szünetben. Amikor a lelátókról érkező ellenséges reakciókról kérdezték, a szakvezető pragmatikus maradt. Mancini a Sky Sport Italiának így nyilatkozott: „Amikor kikapunk, teljesen természetes, hogy halljuk ezt. Egyszerűen dolgoznunk kell, ennyi az egész. Tudjuk, hogy kemény mérkőzések várnak ránk, mint amilyen a Belgium elleni is volt. Folytatnunk kell a munkát, és nem szabad, hogy egy-két vereség kedvünket szegje.”

A két, egymástól eltérő képet mutató félidőt értékelve Mancini elismerte, hogy csapata az elején nehézségekkel küzdött az erős ellenféllel szemben, és megjegyezte, hogy játékosai „szenvedtek” a lassú kezdés során.

A szünet után azonban egyértelmű fordulatot látott: dicsérte a csapatot az energikus, 25 perces periódusért, amely során a magasan alkalmazott letámadás valódi helyzeteket eredményezett. Végül a szerencse hiánya és a sorsdöntő második gól szertefoszlatta az egyenlítés reményét, és lezárta a mérkőzést.

Sajtótájékoztatóján Mancini kitért az olasz válogatott dicső múltjából fakadó lelki teherre is, és arra biztatta játékosait, hogy tekintsenek a jövőbe, ahelyett, hogy a korábbi kudarcokon vagy a mez jelentette elvárásokon rágódnának. Kiemelte, hogy a jelenlegi taktikai felállás még csiszolásra szorul, és rámutatott azokra a nehézségekre, amelyekkel az olyan fiatal tehetségeknek a beépítése jár mint például Pio Esposito.

A szövetségi kapitány megjegyezte: mivel klubszinten sokan közülük eltérő felállásban játszanak, a válogatott sajátos követelményeihez való alkalmazkodás olyan folyamat, amelyhez nem elég csupán egyetlen tétmérkőzésnyi játékidő. Hangsúlyozta a pozitív szemlélet fontosságát az újjáépítés ezen időszakában.

„Most játszottunk először ebben a felállásban: Pio középen, Kean és Cambiaghi pedig a széleken szerepelt. Az Internél Pio más szerepkörben játszik, így a 60 perc nem lehet elég” – jegyezte meg Mancini.

Szót ejtett a négyszeres világbajnok csapat képviseletével járó érzelmi tényezőkről is. „Ez bizonyos mértékig teherként nehezedik ránk, de túl kell lépnünk rajta. Nem a múlttal kell foglalkoznunk; pozitívan kell gondolkodnunk, és nem szabad folyton a történteken rágódnunk, hiszen azokon már nem változtathatunk.”

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Kezdőlap    Sport    Mancini magyarázkodik – újabb kudarc érte az olasz válogatottat

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