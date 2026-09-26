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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Mi Hazánk Mozgalom: ma tartják a tisztújítást, pártelnököt is választanak

Infostart / MTI

Ma tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk Mozgalom; a budapesti tanácskozáson pártelnököt, alelnököket választ a több száz küldött.

Az MTI érintettektől származó információja szerint a pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Toroczkai László indul, és újra indul az elnökhelyettesi poszton Dúró Dóra. Ringbe száll eddigi tisztségéért Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Az értesülés szerint összesen mintegy tucatnyian pályáznak alelnökségre, köztük a Mi Hazánk számos szakmai kabinetvezetője.

Az aspiránsok között van a párt korábbi köztársaságielnök-jelöltje, Tóth Máté energiajogász is, akit kedden választott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjává a törvényhozás. Ha a kongresszus beválasztja a Mi Hazánk vezetésébe, akkor döntenie kell, melyiket tartja meg a két, egymással összeférhetetlenné vált tisztsége közül.

A Mi Hazánk Mozgalom több politikusa is arról beszélt az MTI-nek, hogy felmerült az alelnöki tisztségek számának emelése, már csak a közlésük szerint megsokasodott feladatok miatt is.

Az ellenzéki párt sajtóosztályának tájékoztatása szerint a reggel tíz órakor kezdődő tanácskozás elején Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető tart beszámolót, majd a küldöttek szervezeti kérdésekkel, így alapszabály-módosítással foglalkoznak. A tisztújítás eredményét várhatóan a délutáni órákban ismertetik a kongresszus résztvevőivel.

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