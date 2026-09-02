Elképesztő számok a hőségről: ez az augusztus volt 125 éve a legmelegebb hónap Magyarországon

A középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius-fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991–2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta.

Hozzátették: sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték.

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a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata is:

az augusztusi országos átlag – az eddig beérkezett adatok alapján – mindössze 15,6 milliméter volt, amely 74 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 59,5 milliméteres átlagától.

Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként – például Miskolc környékén, a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza-köze déli részein - a legszárazabb augusztus 1901 óta. Még a 40 millimétert is csak kisebb körzetekben érte el a havi csapadék, miközben főleg az Alföldön sokfelé 5 milliméter alatt maradt az augusztusi csapadékösszeg.