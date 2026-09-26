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Nyitókép: MTI/EPA/ANA-MPA/Kósztasz Cironisz

Négyen meghaltak az Athén turistanegyedében történt robbanásban

Infostart / MTI

Négyre emelkedett az Athén Plaka turistanegyedében pénteken történt robbanás halálos áldozatainak száma, két embert pedig továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között – jelentette szombaton az ERT görög közszolgálati média.

A mentőegységek eredetileg hat embert kerestek: az épületben élő idős házaspárt, valamint négy amerikai turistát, akik az épület egyik lakásában szálltak meg.

A Reuters korábbi jelentése szerint előbb egy fiatal nő, majd egy férfi holttestét találták meg. Az ERT legfrissebb közlése szerint később további két holttestre bukkantak, így négyre emelkedett a halálos áldozatok száma. Két embert továbbra is keresnek. A robbanásban három ember megsérült, a környező épületek és gépkocsik is megrongálódtak. A mentési munkálatok folytatódnak.

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