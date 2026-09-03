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Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Koren Balázs az Arénában: álvalóságba kerülhetnek a diákok az AI miatt

Infostart / InfoRádió

Meg kell találni a mesterséges intelligencia helyét az oktatásban, vagyis azt, hogyan szolgálhatja eszközként a tanulást – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője, aki szerint az a diák, aki úgy használja az AI-t, hogy segítse a megértést, nagyon jól jár, de aki csak megoldatja vele maga helyett a feladatokat, az „álvalóságba” kerül.

Koren Balázs úgy véli, nemcsak a mesterséges intelligencia helye alakul az oktatásban, maga az AI világa is még állandó formálódásban van. A mostani helyzet, a mostani megoldások, a mostani lehetőségek egész mások már csak ahhoz képest is, ami májusban, vagy júniusban voltak, amikor befejeződött az előző tanítási év, pedig azóta csak két, két és fél hónap telt el – jegyezte meg az InfoRádió Aréna című műsorában. Vagyis

a mesterséges intelligencia nem egy statikus, hanem egy folyamatosan változó dolog,

amit szerinte fontos mindenekelőtt tisztázni.

Mint mondta, egyértelműen tudható, még ha erről nem is beszélünk, hogy

van egy macska-egér harc, miszerint a diákok mesterséges intelligenciát használnak a házi feladatok megírása során, a tanár pedig próbálja valami úton-módon bebizonyítani, hogy a diák használt-e AI-t, vagy nem az adott témában.

Szerinte viszont meg kellene találni azt, hogy az oktatásban a mesterséges intelligencia milyen módon tudja szolgálni a tanulást, hogyan tudja segíteni a diák megértését.

Ugyanis, ahogyan a videók és egyéb tartalmak, úgy a mesterséges intelligencia is tudja segíteni a megértést – emelte ki. „Csak itt elválik ez az egész dolog, mert a mesterséges intelligencia tud segíteni a megértésben, és tudja helyettünk megcsinálni a dolgokat. Ezt egy videó nem tudta még. És ebben az esetben, amikor elválik ez a két út, akinek, és

aki arra használja a mesterséges intelligenciát, hogy segítsen neki a tanulásban, az fejlődni fog. Aki arra használja, hogy megoldja helyette a dolgot, az egy álvalóságba kerül bele,

amikor azt gondolja, hogy megcsinál dolgokat, de közben maga körül pörög és egy helyben van és nem fejlődik” – fejtette ki a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője.

Koren Balázs arról is beszélt, hogy míg a közoktatásban kötött, jól felépített órarend segíti a diákokat, a felsőoktatásban már saját maguknak kell megszervezniük tanulási rendjüket, ami hirtelen váltást jelenthet. Szerinte fontos lenne, hogy a tanulók mindig értsék, mi és miért történik velük az oktatási rendszerben. Mint fogalmazott, most,

az első héten a legtöbb diák úgy ül az iskolapadban, mintha jetlagje lenne, mintha valami időeltolódásból csöppent volna oda,

lévén a nyáron a többség nem az este 8 órás lefekvést és a reggel 6-7 órás kelést preferálja...

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes beszélgetés meghallgatható és megtekinthető alább:

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Koren Balázs az Arénában: álvalóságba kerülhetnek a diákok az AI miatt

Koren Balázs az Arénában: álvalóságba kerülhetnek a diákok az AI miatt

Meg kell találni a mesterséges intelligencia helyét az oktatásban, vagyis azt, hogyan szolgálhatja eszközként a tanulást – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője, aki szerint az a diák, aki úgy használja az AI-t, hogy segítse a megértést, nagyon jól jár, de aki csak megoldatja vele maga helyett a feladatokat, az „álvalóságba” kerül.
VIDEÓ
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
Tanévkezdés: feladják a leckét a tanároknak is? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
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