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Nyitókép: Unsplash.com

Egy egész sor budapesti útvonalat lezárnak – itt a teljes lista

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Futóverseny miatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén Budapest több kerületében, az időszakos lezárások a Szabadság hidat, valamint az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a rendőrség honlapján azt írta, hogy a már péntektől érvényes lezárások a főváros I., II., III., V., IX., XI. és XIII. kerületére terjednek ki.

Szombat reggeltől vasárnap 21 óráig lezárják Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között. Vasárnap egészen délutánig nem lehet majd közlekedni a Magyar tudósok körútján, a budai és a pesti alsó rakparton, a Műegyetem rakparton, a Szabadság hídon és a Szent Gellért téren.

Szakaszosan és időszakosan lezárják vasárnap a Pázmány Péter sétány - budai alsó rakpart - Árpád fejedelem útja - Árpád híd (déli ág, két sáv) - Margitsziget - Margit híd (északi oldal, két sáv) - Jászai Mari tér - Újpesti rakpart - pesti alsó rakpart - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány útvonalat. Később pedig a Pázmány Péter sétány - budai alsó rakpart - Bem rakpart - Jégverem utca - Fő utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - pesti alsó rakpart - Fővám tér - Szabadság híd - Szent Gellért tér - Műegyetem rakpart - Pázmány Péter sétány útvonalat.

A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek. A police.hu weboldalon részletesen is ismertetik a lezárások helyszínét és időpontját, továbbá egy interaktív térképet is közzétettek, amelyen az érintett útszakaszokra kattintva megjelennek az arra vonatkozó korlátozások.

A fővárosban szeptember 6-án, vasárnap rendezik meg a 41. Wizz Air Budapest Félmaratont.

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Kezdőlap    Belföld    Egy egész sor budapesti útvonalat lezárnak – itt a teljes lista

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