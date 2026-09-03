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Nyitókép: Forrás:Magyarépítők

Bosnyák téri irodakomplexum: a zuglói képviselő-testület pert indít

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18 szavazattal, ellenszavazat ellenében elfogadta a zuglói képviselő-testület az indítványt, hogy a kerület pert indítson a Bosnyák téri gigaberuházás miatt.

Rózsa András kerületi polgármester még augusztusban beszélt arról, hogy a közgyűlés elé viszik a kérdést. Úgy véli: a Bayer Construct projektcége, a Zugló Város Development (DVK) megszegte a Zuglóval még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést – számolt be róla a hvg.hu.

Az önkormányzat szerint a beruházó az ingatlanokat csak a kerület hozzájárulásával adhatná tovább, a Bayer szerint viszont ez nem így van. A társaság szerint ők szabályosan felszólították az önkormányzatot az elővásárlási jog gyakorlására, míg a kerületi vezetés úgy látja, hogy a felhívás nem felelt meg az előírásoknak.

Az állam korábban nettó 244 milliárd, majd 254,8 milliárd forintos szerződést kötött a hét irodaházra, amelyekbe több állami intézmény költözött volna. A kerületi vezetés ez ellen régóta tiltakozott, a kormány pedig augusztus elején jelentette be, hogy eláll a vásárlástól, és visszaköveteli az eddig kifizetett pénzt.

Zugló vezetői pedig még a kormány bejelentése előtt közölték, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy az építtető 2,95 milliárd forint kompenzációt fizessen a kerületnek. A Bayer Construct és a ZVK a számukra kedvezőtlen fejlemények miatt augusztus végén csődeljárást kezdeményeztek maguk ellen.

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Kezdőlap    Belföld    Bosnyák téri irodakomplexum: a zuglói képviselő-testület pert indít

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