Tragikus hírek az almáról

A nyár végi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jóllehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60 százalékos terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is.

A FruitVeB július végi előrejelzése már csak 130-140 ezer tonnás szüretelhető terméssel számolt, ezen belül 50-60 ezer tonna lehet étkezési és 70-80 ezer tonna ipari alma. 2025-ben a teljes mennyiség 170 ezer tonna volt, és bár a belföldi terméspotenciál évről évre szűkösebb, jó évjáratokban még mindig el lehetne érni 400-500 ezer tonnát – írták.

A FruitVeB a becslés alapján a feldolgozóipari kapacitások leépítését valószínűsíti, a 350 ezer tonnás, túlnyomórészt sűrítménycélú léüzemi kapacitást ugyanis ilyen mértékben nem lehet gazdaságos módon importból kiszolgálni. Étkezési almából körülbelül a belföldi terméssel azonos mennyiségű behozatalra lenne szükség, de az almapiaci helyzet nemzetközi szinten is kedvezőtlen, az EU az elmúlt tíz év második legcsekélyebb mennyiségével számolhat idén.

A termelői árszintek ugyanakkor 30-40 százalékkal alacsonyabbak a tavalyi szezonnyitáshoz viszonyítva. Az ipari alma kilogrammonkénti alapára nettó 50-52 forint, a 2025-öshöz képest mintegy 15 forinttal, a 2024-eshez képest majdnem 30 forinttal kevesebb – tették hozzá.

A közlemény többek között azzal magyarázza a piaci helyzet alakulását, hogy jelenleg még a tavalyról maradt készleteket árusítják ki nyomott áron Európa-szerte, a magyarországi áruházláncok pedig tavaly olyan mennyiséget vettek külföldről, hogy maradt még mostanra is az előző év belföldi terméséből. Ez azért is alakulhatott így, mert a bizonytalan terméskilátások miatt a magyar beszállítókat a kereskedők nem tekintik megbízhatónak, külföldön keresnek stabilabb partnereket.

A FruitVeB szerint idén ősszel is döntően attól függhet az étkezési alma ára, hogy a lengyelek milyen kínálattal jelennek meg. Az ipari alma piaci kilátásait inkább a kedvezőtlen időjárás alakítja, mert ezen múlik, hogy végül mekkora mennyiség kerül az étkezési szegmensből a feldolgozóiparba. Ha folytatódik a szárazság, felgyorsulhat a szüret előtti lehullás, a megmaradó gyümölcsök pedig kicsik maradhatnak, rossz lesz a színeződésük, így étkezési almának tervezett tételek is a feldolgozóiparban végezhetik a minőségi veszteségek miatt – olvasható a közleményben.