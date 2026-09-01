Szeptember végéig is eltarthat a szúnyogszezon, előretört a tigrisszúnyog

Véget ért az augusztus és az igazi nyári időszak, de a szúnyogokat még gyéríteni kell. Úgy is szükség van még a szúnyogok irtására, hogy egy aszályos, szárazabb nyáron vagyunk túl, de így is vannak olyan helyek, ahol ki tudtak alakulni nagy kiterjedésű csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek – mondta Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban.

A legtöbb településen, főként a kertvárosi részeken az invazív fajok, elsősorban az ázsiai tigrisszúnyog jelentette a meghatározó szerepet, de régiós szintű gyérítésre jelenleg sincs szükség

– tette hozzá.

A héten négy megyében lesz szúnyoggyérítés, biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén, a ráckevei Duna-ágon végeznek a szakemberek.

A Tisza-tónál a változó feltöltöttségű vízszint kedvez a szúnyoglárváknak. Itt a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak voltak már biológiai gyérítések, a környező településeken pedig a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor.

A katasztrófavédelem honlapján hétről hétre közzétesszük, és most is közzétettük ezen a héten hétfőn az ütemtervet

– mondta Dóka Imre, aki szerint a héten 4 megye 27 településén lesz földi, kémiai szúnyoggyérítés, ami a már kifejlett szúnyogok elleni védekezés. Az érintett településeken platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel lépnek fel a vérszívók ellen a szakemberek.

Az elszórtan kialakuló záporok, zivatarok is hozzájárulhatnak a szúnyogok megjelenéséhez, így nagyon fontos, hogy a lakókörnyezetünkben, amíg ilyen jó idő van, a kis állóvizeket, pangó vizeket, amelyeket nem használunk, szüntessük meg, hiszen ezek hozzájárulhatnak a tenyészőhelyek kialakulásához.

Néhány deciliter vízben is tömegesen képesek kifejlődni a szúnyoglárvák, majd a kifejlett szúnyogok

– hangsúlyozta.

A kérdésre, hogy lehet-e előre jelezni, hogy meddig tart a „szúnyogszezon”, ha jóval tovább tart a nyárias idő a megszokottnál, azt mondta: a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítési program mindig, így idén is a csípőszúnyogok kifejlődéséhez igazodik. Ez jellemzően áprilisban indul, mint ebben az évben is, és a kezelésekre szeptember 30-ig van lehetőség, tehát ha az elkövetkezendő néhány hétben a szeptember folyamán még szükség lesz erre a szakemberek javaslatai alapján, akkor erre sor kerülhet – tette hozzá Dóka Imre tűzoltó őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Varga Mónika készítette.