Nincs mese, bevetik a vegyszeres autókat

A közlemény szerint biológiai lárvagyérítést két területen, Győr-Moson-Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén, a Ráckevei Duna-ágon végeznek a szakemberek.

A Tisza-tó változó feltöltöttsége kedvez a szúnyoglárváknak, a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken korábban ugyancsak biológiai lárvagyérítések zajlottak.

A környező településeken a héten a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre kerül sor – tették hozzá.

Mint írták, a települések lakott részein, platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel irtják a szúnyogokat.

A készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így a méhekre nincs hatással a beavatkozás, ahogy emberre és háziállatokra sem – áll a közleményben.