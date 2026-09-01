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Ijedt, kétségbeesett védekező nő fekete-fehér portréja.
Nyitókép: Getty Images

Pósfai Gábor: sürgősen fel kell lépni törvényileg a kapcsolati erőszak ellen

Infostart / MTI

A belügyminiszter és a minisztérium álláspontja szerint a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést, valamint megfelelő visszatartó erőt kell jelenteniük azok számára, akik ártani akarnak másoknak.

A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a Belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal – jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter kedden a Facebookon. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben.

A tárcavezető azzal indokolt: az elmúlt időszakban több olyan konkrét esemény is történt, amely újra ráirányította a figyelmet arra, hogy mind a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás, mind a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények kapcsán sürgős teendője van a jogalkotóknak. Közölte:

a Belügyminisztérium álláspontja szerint a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést, és megfelelő visszatartó erőt kell jelenteniük azok számára, akik mások életét vagy testi épségét veszélyeztetik.

Pósfai Gábor jogos társadalmi elvárásnak nevezte, hogy a rendőrök nagyobb intézkedési jogosultsággal rendelkezzenek, valamint a jelenlegi keretek között is legyen lehetőség szigorúbb büntetések kiszabására.

Ennek megvalósítása érdekében a Belügyminisztériumban kidolgozott javaslatokról egyeztetéseket kezdeményeznek a szabályozásért felelős tárcákkal. A miniszter a javaslataik közül kiemelte a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését, valamint indokoltnak nevezte, hogy a rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartás hosszabb időre legyen elrendelhető. Hangsúlyozta azt is, hogy

az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben korai hatósági beavatkozást kell biztosítani.

A közlekedésbiztonság ügyében emlékeztetett, hogy a kormány.hu felületén elérhető a témában elindított társadalmi egyeztetés, amelyben szeptember elejéig lehet véleményezni a tervezett változtatásokat. A kérdőív lezárása után a közlekedési és belügyi tárca közösen egyeztet majd a megoldásokról.

A jogsértések számának csökkentésén túl a kormány célja, hogy Magyarországon mindenki biztonságosabb körülmények között élhessen – emelte ki a belügyminiszter.

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Kezdőlap    Belföld    Pósfai Gábor: sürgősen fel kell lépni törvényileg a kapcsolati erőszak ellen

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